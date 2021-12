Intel cerca lo spin-off di MobilEye per investire nelle fonderie

Lo scriviamo periodicamente, ma torniamo a ripeterlo: per investire nelle fonderie servono soldi, molti soldi, e l'arrivo di Ryzen ha messo in pericolo i giganteschi utili di Intel, facendo precipitare i margini utili. Ora siamo giunti al giro di boa. Intel necessita di nuovi, cospicui fondi per poter tornare a battagliare con TSMC a partire dal 2025, ma per farlo deve far cassa. Ma come?

La vendita di piccole porzioni dell'azienda non sono più sufficienti (pensiamo ai brevetti 5G) per coprire le spese di Ricerca e Sviluppo. pari a decine di miliardi di Dollari. Ecco quindi quella che sembra essere una genialata, almeno dal punto di vista finanziario (qualcuno potrebbe chiamarlo "pacco", se andrà in porto): effettuare lo spin off di MobileEye, azienda acquistata per 15 mld di Dollari, e valutata ora da Intel ben 50 miliardi!

MobilEye fu acquistata con grandi speranze: entrare da protagonisti nel mercato dell'Automotive, generando profitti astronomici. Al contrario, nell'arco di questi 4 anni, i risultati sono stati piuttosto deludenti, come è possibile osservare dalla tabella sottostante. Non dimentichiamo, poi, che Tesla s'è liberata di Intel, e dei suoi Atom, per abbracciare le soluzioni AMD Ryzen nel comparto Infotainment. Notizia proprio di questi giorni.

Anno Fatturato (Miliardi di Dollari) Utili (Miliardi di Dollari) 2018 0.7 0.1 2019 0.9 0.2 2020 1.0 0.2

Grazie a questo spin-off, Intel spera di poter recuperare i 15 mld spesi, ed anche un po' di più, cercando di convincere gli eventuali azionisti della bontà del progetto. Intel rimarrebbe il principale azionista di MobilEye, portando nelle proprie casse qualche miliardo di Dollari, come spiega il CEO di Intel, Pat Gelsinger: "As the large majority owner of Mobileye, the new operating model is frankly not all that different from what we do today. We operate Mobileye quite distinctly from the rest of Intel to give it the speed and pace of operation. That will get more formalized in this structure as we look to the future".

Naturalmente, ci sono anche analisti dubbiosi riguardo quetso investimento, come ad esempio Stefan Bratzel, a capo del Center of Automotive Management tedesco: "That was a huge amount of money spent on Mobileye, and yet it does not look as if they ever really worked together closely". Insomma, molti si aspettavano di più da Intel in questi anni, non una crescita tanto marginale.

In generale si rimane dubbiosi riguardo la valutazione data da Intel all'odierna MobilEye: può davvero valere 50 mld di Dollari un'azienda che offre appena 200 milioni di Dollari l'anno di profitti e che vede crescere di giorno in giorno i concorrenti?