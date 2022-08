Intervista a Francesco Gissi, Business Development di The Portal

Pagina 1 di 2

Siti d'interesse:

La pandemia dovuta al Covid19 ha aperto il cosiddetto vaso di Pandora: come utilizzare le più recenti tecnologie in ambito lavorativo e scolastico? Per quasi venti anni abbiamo avuto tra le mani tablet, smartphone/palmari, notebook e webcam, ma mai li abbiamo utilizzati in maniera così ampia ed intensiva.

Il mondo della scuola, in particolare, ha visto la formazione - in giro per il mondo – di decine di migliaia di insegnanti al fine di garantire lo svolgimento regolare delle lezioni. Certo, molti di questi insegnanti non vedevano l’ora di tornare alla normalità, abbandonando del tutto quanto hanno appreso nell’arco di questi due anni ( e ne conosco parecchi), ma molti hanno intravisto nei mezzi informatici delle potenzialità ancora tutte da scoprire e applicare.

Nell’arco di questi 3 anni sono nate diverse startup proprio per cavalcare l’onda del momento, e per trasformarla da un fenomeno estemporaneo in qualcosa di durevole. META (ex-Facebook) si sta muovendo sulla stessa linea attraverso la creazione del proprio Metaverso.

Curiosi di conoscere come si sta muovendo questo mercato, soprattutto in Italia?

Oggi andremo ad intervistare Francesco Gissi, uno dei tre co-fondatori di The Portal. Si tratta di un'azienda che punta sul successo degli ambienti virtuali, per il momento sotto forma di arene fisiche (immaginate di essere una decina di videogiocatori dotati di un visore di Realtà Virtuale che si scontrano nel medesimo luogo fisico!). In italia troviamo sotto il brand di LOOPERSPACE e sono già realtà in diverse città.

Altre tematiche che tratteremo riguardano il futuro dei visori di Realtà Virtuale e, questione che interessa particolarmente il sottoscritto, come queste tecnologie possano essere utilizzate nella scuola (già ora utilizzo l’App Metaverse con ottimi risultati, ad esempio).

Non tentenniamo oltre e andiamo a fare quattro chiacchiere con Francesco. ;)