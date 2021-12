Intervista a Giovanni Ragusa, Sales Director, EMEA di Corel

Pagina 1 di 2

In questi ultimi due anni la pandemia causata dal Covid19 ha cambiato, in maniera più o meno importante, il modo di vivere e di lavorare degli italiani. Non fa eccezione, come ben sanno alunni, genitori ed insegnanti, il mondo della scuola. Essendo io stesso un insegnante, ed avendo avuto la possibilità di intervistare Giovanni Ragusa, Sales Director EMEA di Corel, non mi sono lasciato sfuggire l’occasione di porre qualche domanda proprio riguardo al mondo della scuola.

Su B&C abbiamo avuto modo di approfondire, con una serie di articoli, il pessimo stato in cui versava la scuola italiana per quanto concerne l’utilizzo della strumentazione informatica ed oggi, a distanza di 8 anni, la situazione è migliorata in maniera molto marginale.

Non solo la stragrande maggioranza degli insegnanti non sfrutta minimamente le infinite possibilità offerte dai numerosi software disponibili gratuitamente (Scratch, ad esempio), ma faticano anche a risolvere i problemi di base che possono sorgere.

Spesso mi capita di ricevere chiamate di supporto, da parte di colleghi, ai limiti del surreale:

• mi chiamano perché un monitor o le casse audio non funzionano. Giunto lì scopro che sono semplicemente scollegati dalla rete elettrica;

• mi chiamano perché il touch della LIM non funziona. Noto che hanno semplicemente scollegato il cavo USB della LIM per collegare un mouse USB;

• mi chiamano perché non riescono a compilare un Modulo Google. Il motivo, il 100% delle volte, risiede nel fatto che cercano di accedervi con il proprio account privato (e il 90% delle volte affermano che non è vero, naturalmente).

Questi sono solo alcuni esempi.

A parte questo, tornando alla semplice Didattica, il corpo insegnanti necessiterebbe di un boost formativo corposo e di ampio respiro. Tralasciando la parte tecnica, dedicata all’hardware, gli insegnanti dovrebbero essere formati per sfruttare in maniera più creativa ed accattivante gli strumenti a disposizione.

A Giovanni Ragusa ho chiesto proprio di questo: Corel si dedicherà maggiormente alla formazione? Si dedicherà a portare con maggior entusiasmo i propri prodotti all’interno delle istituzioni scolastiche?

Giovanni Ragusa, Sales Director, EMEA di Corel

La Scuola italiana, ad oggi, ha bisogno prima di tutto di affidabili e efficienti formatori, capaci di fornire in maniera continuativa corsi di formazione in grado di migliorare la qualità della Didattica. In questa intervista faremo una veloce carrellata di quanto ha da offrire Corel e, soprattutto, cercheremo di capire cosa Corel avrà da offrire agli insegnanti nel prossimo futuro.

Personalmente, credo che la situazione italiana possa migliorare solo se:

• il Ministero dell’Istruzione obbligherà gli insegnanti a seguire questi corsi di formazione (attualmente sono opzionali, e gli insegnanti di ruolo spesso non hanno voglia di seguirli, tanto non possono essere licenziati);

• le grandi aziende, come Corel, cominceranno a offrire corsi di aggiornamento di qualità.

Sito ufficiale di Corel: https://www.corel.com/it/