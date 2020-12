La Playstation 5 mette alle corde TSMC

Secondo le ultime notizie provenienti da Taiwan (qui Digitimes), la produzione dei SoC dedicati alla Playstation 5 cannibalizzerà le linee produttive a 7nm di TSMC. In accordo con le ultime stime, Sony richiederà almeno un milione di SoC su base mensile, così da soddisfare la domanda del mercato.

Come abbiamo avuto modo di riportare in passato, AMD si troverà costretta a centellinare la produzione delle proprie GPU per garantire un elevato output sia dei chiplet Zen3 sia dei SoC dedicate alle console di Sony e Microsoft. Si spera, a partire dalla prossima primavera, TSMC riesca ad aumentare la capacità produttiva a 7nm, come da piani, se non oltre.