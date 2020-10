SMIC versus Trump: rischio ban dei chip prodotti presso la fonderia cinese

Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Share in Reddit

La guerra che Trump sta portando avanti nei confronti delle aziende tecnologiche cinesi non conosce confini. Dopo aver portato Huawei ed altre aziende cinesi ad abbandonare la produzione dei propri chip presso TSMC, fonderia sotto la protezione diplomatica degli USA, quelle stesse aziende avevano pensato di poter aggirare questo problema spostando la produzione presso SMIC, fonderia di punta nazionale (per questo SMIC ha velocizzato l'introduzione dei 7nm FinFET).

Il Governo degli Stati Uniti d'America non solo ha bannato i chip prodotti da diverse aziende cinesi, ma potrebbe bannare tutti quelli prodotti presso SMIC. Ad andarci di mezzo sarebbe perfino Qualcomm, la quale ha prodotto e sta producendo presso la fonderia cinese diversi SoC di fascia bassa.

Questa decisione, quindi, potrebbe mettere in notevole difficoltà diverse importanti multinazionali statunitensi, non permettendo loro di commercializzare prodotti dagli elevati volumi di vendita.

Stiamo alla finestra ad osservare come la situazione si evolverà: per colpire la Cina, Trump potrebbe mettere in difficoltà aziende statunitensi. Negli FPS si parlerebbe di Friendly-Fire attivato.