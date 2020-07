Studio di Proofpoint: intervista a 138 CISO italiani

Proofpoint è una società statunitense attiva nel settore della sicurezza informatica e, recentemente, ha organizzato un incontro per analizzare una ricerca condotta grazie alla collaborazione dei CISO (Acronimo di "chief information security officer") delle più importanti società italiane. Il CISO deve, a grandi linee, definire una strategia di sicurezza informatica, realizzare programmi di protezione, progettare e far rispettare procedure per mitigare i rischi informatici, quindi si tratta di una figura che gioca un ruolo fondamentale all'interno di un'azienda. Sfortunatamente le possibilità di manovra di un CISO sono spesso limitate, in quanto in Italia la sicurezza informatica viene ancora considerata secondaria, e quindi deve sottostare agli "stati umorali" di altre figure aziendali (CTO, CFO, CMO, ecc.).

Tornando all'incontro, questo ha visto la partecipazione attiva dalla community Facciamo Sistema - Cypersecurity:

La community "Facciamo Sistema" nasce con un obiettivo chiaro e già dichiarato nel suo nome: condividere la conoscenza e il patrimonio di esperienze di ognuno di noi in modo che aumenti la consapevolezza e la cultura di tutto il mondo economico ed istituzionale sulla crescente importanza e strategicità del nostro settore.Per troppi anni la sicurezza informatica è rimasta isolata all'interno del reparto informatico e per troppo tempo si è pensato che le la cybersecurity dovesse essere isolata e trattata al pari dei segreti di stato, evitando il confronto con l'esterno e ritenendo i loro responsabili solo dei guru tecnologici. Il mondo della sicurezza informatica è fatto principalmente di processi e best practices, la loro condivisione è fondamentale e la tecnologia deve essere a loro supporto e non viceversa.Fare sistema significa mettere a fattor comune esperienze, errori, e insieme cercare idee per risolvere i problemi. La sicurezza informatica è sempre più business critical, e per tale importanza deve essere considerata come un asset strategico in azienda, e di conseguenza i responsabili security dovranno sempre più far parte dei board aziendali.Facciamo Sistema è nata per organizzare veri scambi di valore che permettano un confronto continuo, la raccolta aggregata di KPI e una formazione itinerante strutturata e curata in ogni dettaglio volta ad unire il mondo aziendale e quello accademico, troppo spesso lontani tra loro.La community organizza sia incontri informali tra professionisti di settore, sia la partecipazione ad eventi strutturati nei quali l'obiettivo è portare valore attraverso i suoi membri. Le iniziative sono sviluppate in collaborazione con Digital club, che grazie ad una consolidata esperienza funge da propulsore di sviluppo, orchestrando abilmente le iniziative e fungendo da collettore con le altre già sviluppate.

I dati discussi in questo meeting online sono risultati particolarmente interessanti, in quanto hanno messo in luce il grado di sicurezza informatica delle aziende italiane (i cui nominativi sono stati tenuti anonimi), e vi posso dire che le cose in Italia potrebbero andare decisamente peggio di quanto non siano attualmente! Come potrete leggere nel comunicato trascritto qui in basso, buona parte dei dipendenti non possiede le conoscenze adeguate per lavorare in maniera sicura online, e spesso le aziende di cui fanno parte non propongono neppure corsi di aggiornamento: "il 65% dei CISO italiani ha ammesso di formare i propri dipendenti sulla consapevolezza della sicurezza informatica una volta all'anno o meno, addirittura il 17% dichiara non effettuare mai alcuna formazione. E quello che è probabilmente peggio, solo il 17% delle imprese ha un programma di formazione continua".

Alla luce di ciò, dobbiamo constatare come la Cybersecurity debba fare dei grossi passi in avanti in Italia, e speriamo che eventi come questo possa fungere da volano per migliorare la situazione attuale.

Un sentito grazie a Proofpoint e a Facciamo Sistema per essere stato invitato all'incontro!

Comunicato stampa: