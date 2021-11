And he said AMD will lose advantage

Finalmente sono uscite le nuove CPU Intel Alder Lake, ma le prime recensioni hanno mostrato numeri tutt'altro che strabilianti, soprattutto se consideriamo che tra meno di sei mesi usciranno le CPU Ryzen della serie 6000. Tra consumi eccessivi, un costo della piattaforma proibitivo e temperature tutt'altro che glaciali, Alder Lake mostra un egual numero ombre e luci (ottimo costo delle CPU, prestazioni in linea con le CPU Zen3). Uno scenario più grigio di quello che in molti speravano. Il nostro Carlo, quindi, ci presenta questa vignetta, in cui Lisa Su se la ride, soprattutto se guardiamo al mercato server: AMD sta chiudendo contratti su contratti in questo remunerativo settore.