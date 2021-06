2K e Gearbox Entertainment annunciano Tiny Tina's Wonderlands, in arrivo nel 2022

2K e Gearbox Entertainment annunciano oggi una nuova avventura fantasy, Tiny Tina’s Wonderlands. Ambientato in un mondo magico, stravagante e pieno zeppo di armi, sarà disponibile per Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation5, PlayStation4 e PC nel 2022.

In questo epico fantasy looter shooter, i giocatori possono creare e personalizzare i loro eroi multiclasse mentre saccheggiano, sparano, tagliano e tracciano la loro strada attraverso mostri bizzarri e dungeon pieni di tesori, in una missione per fermare il tirannico Signore dei Draghi. Pallottole, magia e spadoni si scontrano in un caotico mondo fantasy portato in vita dall'assolutamente imprevedibile Tiny Tina, che fa le regole, cambia il mondo al volo e guida i giocatori nel loro viaggio.

Tiny Tina’s Wonderlands è un'esperienza standalone completa con una ricca campagna cooperativa, per un massimo di quattro giocatori, oltre ad un contenuto end-game ripetibile.

“Wonderlands è il culmine di oltre un decennio di sviluppo on-and-off di Gearbox Software verso uno sparatutto di ruolo ambientato in un universo fantasy", ha detto il fondatore di Gearbox Entertainment e produttore esecutivo di Tiny Tina's Wonderlands, Randy Pitchford. "Per me, portare le vere armi di Borderlands per combattere draghi, scheletri, goblin e altro ancora in un originale mondo fantasy immaginato dalla tredicenne più letale della galassia, Tiny Tina, come un nuovo e completo videogioco AAA è un sogno che diventa realtà.”

“Tra il talento di sviluppo di Gearbox e l'innegabile potenza del cast, non potremmo essere più entusiasti di questo gioco", ha detto David Ismailer, presidente di 2K. "Siamo sempre alla ricerca di idee avvincenti per costruire sulla forza della nostra IP esistente, quindi siamo entusiasti di contribuire a portare un appassionato team di creativi insieme in un mondo che sicuramentepiacerà ai nostri fan di lunga data, ma anche ad un nuovo pubblico.”

Per maggiori informazioni visita playwonderlands.com.