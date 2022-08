2K e Gearbox Software annunciano New Tales from the Borderlands

2K e Gearbox Software annunciano che New Tales from the Borderlands, una nuova avventura narrativa interattiva, ambientata nell'universo di Borderlands, sarà disponibile in tutto il mondo a partire dal 21 Ottobre 2022.

Da oggi è possibile effettuare il pre-ordine su Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation5, PlayStation4, Nintendo Switch e PC tramite Steam e Epic Games Store.

New Tales from the Borderlands immerge i giocatori in una storia profonda e originale, ricca di svolte inaspettate, emozioni commoventi e il classico umorismo di Borderlands. All'interno della metropoli di Promethea, perennemente in guerra, i giocatori decideranno il destino di tre sfigati che vogliono fare del caos il loro mestiere: l'altruista scienziata Anu, l'ambizioso fratello "di strada" Octavio e il feroce Fran, che combatte contro le rane e le uova.

I giocatori dovranno affrontare un'invasione planetaria, un feroce mostro della cripta e capitalisti dal cuore gelido in questa avventura cinematografica, in cui ciò che accadrà dipenderà dalle loro decisioni. Ogni scelta, piccola o grande che sia, può avere un impatto sullo svolgimento della storia, spesso in modo inaspettato, e solo giocando si potrà comprendere appieno come le decisioni possano cambiare il mondo di Borderlands.

Caratteristiche principali: