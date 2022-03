A44 Games e Kepler Interactive presentano Flintlock The Siege of Dawn

A44 Games e Kepler Interactive hanno presentato oggi Flintlock: The Siege of Dawn, un nuovissimo RPG d'azione che verrà pubblicato nel corso dell'anno per PlayStation5, PlayStation4, PC (tramite STEAM ed Epic Games Store), Xbox Series X|S e Xbox One, disponibile dal primo giorno con Xbox Game Pass.

Sviluppato da A44 Games, lo studio che ha creato l'acclamato Ashen, Flintlock: The Siege of Dawn invita i giocatori a intraprendere un viaggio epico di vendetta, polvere da sparo e magia.

La Porta dell'Aldilà è stata aperta e gli eserciti di non morti degli antichi Dei sono fuggiti. Unisciti a Nor Vanek, combattente dell'armata della coalizione, e al suo mistico compagno Enki, una strana creatura dotata di poteri magici, nella loro vendetta privata contro gli Dei.

Con un mondo aperto da esplorare, lascia il tuo segno su un vasto campo di battaglia, viaggia tra sabbie desertiche, cavernose rovine e imponenti città piene di segreti, e guida l'assedio finale dell'umanità contro l'ondata di non morti. I giocatori dovranno sfruttare la creatività e padroneggiare un gratificante sistema di combattimento che fonde l'uso di ascia, armi, magia e molto altro per scatenare potenti combo e trionfare sugli esseri più potenti del creato.