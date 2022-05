ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN, disponibile il DLC TOP GUN: Maverick Aircraft Set

Dopo una lunga attesa, la collaborazione che intere generazioni di fan di ACE COMBAT stavano aspettando è finalmente pronta per essere lanciata. Siamo lieti di annunciare che ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN porterà un aereo, alcuni emblemi e il celebre "tema musicale di Top Gun" e "Danger Zone" nella modalità multigiocatore come parte del TOP GUN: Maverick Aircraft Set disponibile da oggi!

Il pacchetto DLC a pagamento TOP GUN: Maverick Aircraft Set includerà nuovi aerei giocabili, tra cui l'F/A-18E Super Hornet | Top Gun: Maverick (The Boeing Company) e l'F-14A Tomcat | Top Gun: Maverick (Northrop Grumman Systems Corporation), direttamente dal film. Inoltre, ci sarà uno speciale emblema per la collaborazione con Top Gun: Maverick, e per finire, il celebre brano "Danger Zone" (arrangiato da Keiki Kobayashi), sarà disponibile come musica di sottofondo nella modalità multigiocatore.

Il pacchetto DLC a pagamento TOP GUN: Maverick Aircraft Set include:

Nuovi aerei giocabili

F/A-18E Super Hornet | Top Gun: Maverick (The Boeing Company)

F-14A Tomcat | Top Gun: Maverick (Northrop Grumman Systems Corporation)

F-14A Tomcat | Top Gun: Maverick

Dark Star

F-14A Tomcat

F/A-18E Super Hornet

Emblemi e nomi di battaglia del film

Un totale di 10 emblemi, tra cui Maverick, Hangman, Payback, Rooster e Bob, insieme a due loghi del film.

Un totale di 12 nomi da battaglia, tra cui Goose, Cougar e molti altri!

Musica basata sul celebre film per la modalità multigiocatore

"Tema principale di Top Gun" (arrangiato da Keiki Kobayashi)

"Danger Zone" (arrangiata da Keiki Kobayashi)

Inoltre, due nuove edizioni di ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN sono ora disponibili per PS4, Xbox One e Steam*:

ACE COMBAT™ 7: SKIES UNKNOWN - TOP GUN: Maverick Edition

Il gioco ACE COMBAT™ 7: SKIES UNKNOWN

Aereo giocabile F-104C: Avril

TOP GUN: Maverick Aircraft Set

ACE COMBAT™ 7: SKIES UNKNOWN - TOP GUN: Maverick Ultimate Edition