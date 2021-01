Acer aggiorna i notebook gaming Acer Nitro e le serie Predator Helios e Triton

Acer ha annunciato oggi l’update di diversi notebook gaming tra cui Predator Triton 300 SE, Predator Helios 300 e Acer Nitro 5. I notebook Predator Triton 300 SE e Acer Nitro 5 sono stati aggiornati per includere gli ultimi processori Intel Coreserie H35 di undicesima generazione per un’esperienza gaming in mobilità. Predator Triton 300 SE e Predator Helios 300 integrano le GPU NVIDIA GeForce RTX Serie 30, oltre ad una serie di aggiornamenti su tutta la linea come una maggiore frequenza di aggiornamento del display e una migliore tecnologia di raffreddamento.

Le GPU per laptop NVIDIA GeForce RTX Serie 30, equipaggiate con l'architettura NVIDIA Ampere, raddoppiano l'efficienza energetica, accelerano notevolmente le prestazioni e mettono a disposizione la tecnologia Max-Q di terza generazione per i prodotti con design sottile e leggero. Le GPU Mobile GeForce RTX Serie 30 offrono straordinarie esperienze di gioco con il ray tracing in Cyberpunk 2077 e altri titoli AAA, e consentono ai creator di produrre contenuti incredibili mediante centinaia di app che beneficiano dell'accelerazione della GPU.

"La ventola AeroBlade 3D di quinta generazione e le tecnologie termiche consentono ai sottili notebook Predator Triton di offrire ancora più potenza", ha affermato James Lin, General Manager, Notebooks, IT Products Business, Acer Inc. “Predator Triton 300 SE integra i più recenti processori Intel Core serie H35 di undicesima generazione, una GPU NVIDIA GeForce RTX serie 30 e un’autonomia2 fino a 10 ore, utile anche per la produttività tra le diverse sessioni di gioco."

"Il nuovo processore Intel Core serie H35 di undicesima generazione porta il gameplay dei notebook ultrasottili ad altissimo livello, grazie alla CPU Intel Core i7 Special Edition con frequenze fino a 5 GHz e ai nuovi vantaggi offerti dalla piattaforma PCIe Gen 4, che abilitano la più potente grafica discreta", ha affermato Fredrik Hamberger, General Manager of Premium and Enthusiast Laptop Platforms, Client Computing Group at Intel. "Includere queste prestazioni e la connettività Wi-Fi 6 in prodotti con una bassa produzione termica consente una straordinaria innovazione nel segmento dei notebook ultrasottili per il gaming, rappresentati dal design del nuovo Predator Triton".

Predator Triton 300 SE – Tanta Potenza in una scocca leggera

Con una scocca in metallo dallo spessore di soli 17,9 mm e dal peso di 1,7 kg la nuova generazione di Predator Triton 300 SE (PT314-51s) consente agli utenti di giocare ovunque. Il notebook, dal peso di solo 1,7 kg e con case interamente in metallo, è dotato dei più recenti processori Intel

Core i71 Serie H35 di undicesima generazione che raggiungono frequenze fino a 5 GHz1 e GPU NVIDIA GeForce RTX 30601. Un sistema di raffreddamento a doppia ventola, che include la nuova ventola AeroBlade di quinta generazione e la tecnologia Acer Vortex Flow, aiuta a mantenere sotto controllo le temperature durante le sessioni di gioco intense. La ventola Aeroblade interamente in metallo è dotata di estremità alari che aumentano la presa d'aria e di un'innovativa guida che serve a ridurre al minimo la turbolenza e a reindirizzare il flusso d'aria verso componenti critici, con un conseguente aumento delle prestazioni del 10% rispetto alla generazione precedente. La tecnologia Acer Vortex Flow crea un flusso aerodinamico all'interno del telaio, costituito da tubi di calore, griglie di aerazione e un paio di flan posizionati strategicamente che migliorano il raffreddamento di CPU, GPU e altri componenti, aumentando in modo efficiente la circolazione dell’aria e consentendo così al sistema di raggiungere le massime prestazioni.

Sia giocando che guardando film si può apprezzare il display FHD da 14 pollici di Predator Triton 300 SE che vanta un refresh rate di 144 Hz ed è circondato da tre cornici sottili. La durata della batteria di 10 ore offre ai giocatori ampia flessibilità per dedicarsi allo studio tra le sessioni di gioco o guardare lo streaming preferito dopo una giornata di lavoro. Una tastiera RGB retroilluminata a 3 zone completa l'esperienza visiva del dispositivo, mentre l'audio DTS: X Ultra assicura un boost in-game fornendo un suono nitido e ben bilanciato per aiutare i giocatori a individuare dove si nasconde il nemico. Oltre a Killer Wi-Fi 6 1650i AX, Predator Triton 300 SE dispone di un'ampia gamma di porte, tra cui Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2 e HDMI. Infine, PredatorSense e un tasto Turbo offrono ai gamer il controllo in tempo reale sulla velocità della ventola, consentendo loro di scegliere modalità più silenziose quando lavorano e modificano i contenuti o alla massima potenza quando giocano.

Predator Helios 300 – Gameplay veloce e fluido

Predator Helios 300 (PH315-53) è stato aggiornato per includere l'ultima GPU NVIDIA GeForce RX 3080 e fino a 32 GB di memoria DDR4 per offrire ai giocatori tutte le prestazioni necessarie per la nuova generazione di giochi. Il display IPS da 240 Hz con tempo di risposta di 3 ms garantisce una grafica fluida, mentre l'audio DTS: X Ultra e il suono surround simulato 3D offrono un'esperienza audio ancora più coinvolgente. Il notebook è supportato da due ventole, inclusa la ventole progettata da Acer AeroBlade 3D, e dalla tecnologia Acer CoolBoost che permette alle ventole di adeguarsi alle situazioni per mantenere le aree critiche continuamente raffreddate.

Acer Nitro 5 — Ideale per il gioco

I recenti processori Intel Core serie H35 di undicesima generazione, la GPU NVIDIA GeForce GTX e fino a 32 GB di RAM DDR4 forniscono ai giocatori tutta la potenza necessaria per un gameplay fluido con i titoli più popolari. La doppia SSD M.2 PCIe / SATA offre un enorme spazio di archiviazione per gli appassionati che desiderano utilizzare diversi titoli. L'app NitroSense integrata offre il controllo delle temperature del sistema e regola la velocità della ventola.

Le cornici ridotte consentono un rapporto screen-to-body dell'80%; lo schermo offre un gameplay blur-free con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz e tempo di risposta di 3 ms4 mentre i colori sono brillanti grazie al pannello da 300 nit. Le innovazioni nella gestione termica mantengono basse le temperature durante il gioco: oltre a una coppia di ventole e a un design a quattro griglie di aerazione, la tecnologia Acer CoolBoost aumenta la velocità della ventola del 10% e il raffreddamento della CPU / GPU del 9% rispetto alla modalità automatica.

Per migliorareo l'esperienza d'uso di Nitro 5 la porta di ricarica del notebook è stata spostata sul retro dello chassis in modo che il cavo di alimentazione non crei intralcio mentre il supporto USB Type-C Thunderbolt 4 e Wi-Fi 6 assicurano connessioni veloci. La tastiera ha 4 zone RGB, consentendo agli utenti di poter scegliere in base alle preferenze.

Prezzi e Disponibilità