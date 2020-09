Acer annuncia il supporto per le nuove GPU NVIDIA GeForce RTX Serie 30 nei desktop Predator Orion

Acer annuncia il supporto del desktop gaming Predator Orion con le più recenti GPU NVIDIA GeForce RTX Serie 30. Comunica inoltre dettagli aggiuntivi sul Predator X25, un monitor gaming da 360 Hz che supporta NVIDIA G-SYNC e il nuovo Reflex Latency Analyzer di NVIDIA.

Le nuove GPU NVIDIA GeForce RTX serie 30 (le RTX di seconda generazione) sono equipaggiate con i nuovi Core RT e Tensor e con multiprocessori per lo streaming, per offrire immagini straordinarie, frame rate incredibilmente veloci e accelerazione AI sia per i giochi sia per le applicazioni di creatività. Grazie alla presenza dell'architettura NVIDIA Ampere, che garantisce un incremento di prestazioni fino a 1,9 volte per watt rispetto alla generazione precedente, la serie RTX 30 supporta senza problemi l'elaborazione grafica a qualsiasi risoluzione, fino a 8K nella fascia alta. Le GeForce RTX 3090, 3080 e 3070 rappresentano il maggior salto generazionale per le GPU nella storia di NVIDIA.

"Acer è entusiasta di essere tra i primi a offrire le GPU NVIDIA GeForce RTX Serie 30 sui desktop della serie gaming Predator Orion", ha affermato Jeff Lee, General Manager, Stationary Computing, IT Products Business, Acer Inc. "I giocatori che richiedono le ultime novità in termini di prestazioni, saranno supportati dai desktop Predator con le più recenti GPU per giocare al meglio. "

"Sui nuovi desktop gaming Predator Orion le nostre GPU GeForce RTX Serie 30 offrono le massime prestazioni ai giocatori", ha affermato Matt Wuebbling, Vice President of Global GeForce Marketing di NVIDIA. "Le nostre più recenti GPU basate sull'architettura NVIDIA Ampere, offrono una grafica ray-tracing più realistica e funzionalità AI all'avanguardia e, insieme ad Acer, offrono ai giocatori esperienze di gioco incredibili".

La linea di desktop gaming Predator Orion è progettata per distinguersi dalla massa, come risulta evidente a prima vista. Ogni prodotto è un colosso definito da caratteristiche taglienti e angolari. Il telaio nero dei tower è accentuato da un'abbagliante illuminazione RGB, personalizzabile fino a 16,7 milioni di colori tramite il pannello di controllo.

Predator Orion 9000 – Un solo prodotto per fare tutto

Progettato per i giocatori e gli streamer più accaniti, il Predator Orion 9000 offre GPU fino alla più recente NVIDIA GeForce RTX 3090 e processori1 fino all'Intel Core i9-10980XE ExtremeEdition per gestire titoli AAA con impostazioni massime. Questo mostro di potenza è dotato di tre ventole Predator FrostBlade con infusione ARGB per stare al passo con i componenti interni all'avanguardia. Dotato di un design audace con tratti angolari, vanta un pannello laterale in vetro temperato e schermato EMI per permettere agli utenti di sbirciare all'interno e mettere il loro prodotto in bella vista.

Predator Orion 5000 – Gameplay senza interruzioni

Il Predator Orion 5000 è un potente desktop per giocatori che vogliono godersi una grafica senza interruzioni durante i loro giochi preferiti, e approcciare lo streaming. Il tower con illuminazione RGB ospita all'interno le più recenti GPU NVIDIA GeForce RTX 30901 e un processore overcloccabile Intel Core i9-10900K di decima generazione per un gameplay fluido e con un framerate impressionante per un prodotto di medie dimensioni. Questa potente dotazione è supportata da ventole di aspirazione/scarico posizionate strategicamente, da un dispositivo di raffreddamento a liquido1 per la CPU e da un alimentatore con filtro antipolvere rimovibile. La dotazione include Ethernet Killer E3100G da 2,5 Gbps e un alloggiamento easy swap per SSD/HDD da 2,5".

Product Orion 3000 – Grandi prestazioni, minimo ingombro

Il Predator Orion 3000 è un desktop gaming racchiuso in un tower da 18 litri, che lo rende abbastanza piccolo da stare praticamente ovunque, pur offrendo tutte le prestazioni necessarie per mettersi in gioco. Questo Golia del gaming offre GPU fino alla NVIDIA GeForce RTX 3070 e un processore Intel Core i71 di decima generazione, supportati da una coppia di ventole Predator FrostBlade progettate su misura, per permettere agli utenti di godersi frame rate elevati e basse temperature. Tutti i desktop Orion sono inoltre dotati di PredatorSense, che consente di gestire il proprio sistema con un solo clic e di entrare rapidamente nel mondo degli eSport.

Predator X25 – Un monitor gaming da 360 Hz con tecnologia G-Sync

Questo potente monitor gaming IPS da 24,5 pollici a 1920x1080 pixel vanta l'incredibile frequenza di aggiornamento di 360 Hz per offrire ai giocatori una latenza estremamente bassa e animazioni il più fluide possibili. Questa velocità si traduce nella visualizzazione di un frame di gioco ogni 2,8 millisecondi, offrendo un vantaggio significativo negli sparatutto competitivi in cui la precisione conta. Tanta fluidità rende fantastico giocare con il Predator X25, mentre la copertura del 99% dello spazio colore sRGB farà sembrare incredibilmente realistiche le scene di gioco. Dotato della più recente tecnologia NVIDIA G-SYNC, questo monitor all'avanguardia è dotato di tutto il necessario per stare al passo con la nuova ondata di GPU NVIDIA.

NVIDIA Reflex Latency Analyzer è un rivoluzionario strumento di misurazione della latenza del sistema integrato nei nuovi monitor gaming Predator X25 a 360 Hz con NVIDIA G-SYNC, che saranno disponibili questo autunno. Le prestazioni dei PC per il gaming si misurano in base alla reattività, ossia alla velocità con cui lo schermo si aggiorna dopo i clic o i movimenti del mouse. Il Reflex Latency Analyzer rileva i clic provenienti dal mouse e misura il tempo necessario affinché l’azione richiesta (per esempio la fiammata della canna di una pistola) appaia sullo schermo. Finora questo tipo di misurazione era praticamente impossibile da fare, perché occorrevano telecamere e attrezzature professionali ad alta velocità per un valore di oltre 7000 dollari. Reflex Latency Analyzer offre una comprensione molto più completa e precisa delle prestazioni di mouse, PC e display, e permette ai giocatori di iniziare una partita sapendo che il loro sistema funzionerà esattamente come dovrebbe.