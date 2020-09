Acer annuncia la disponibilità dei nuovi notebook Swift 5 e Swift 3 con processori Intel Core di 11ma generazione

Acer annuncia la disponibilità dei nuovi notebook Swift 5 e Swift 3 equipaggiati con i nuovi processori Intel Core di 11ma generazione e grafica integrata Iris Xe. Il nuovo notebook Acer Swift 5 è uno dei primi del settore a essere certificato tramite il programma di innovazione Intel Project Athena, come Intel Evo Platform Notebook. È progettato per offrire incredibili prestazioni, reattività e funzionalità coinvolgenti che migliorano l'esperienza d’uso complessiva, tra cui la riattivazione istantanea, la grafica Iris Xe, display dai colori vivaci e le ultime novità in termini di connettività. Inoltre, i notebook Acer Swift dispongono di una batteria con autonomia di un giorno che si ricarica rapidamente, garantendo quattro ore di utilizzo con una ricarica di soli 30 minuti.

I notebook Acer Swift 3 fanno parte del programma di innovazione Project Athena di Intel e sono in attesa di ulteriori ottimizzazioni per poter beneficiare del riconoscimento Intel Evo Platform Notebook.

"I nuovi notebook Acer Swift rappresentano un sostanziale balzo in avanti in termini di prestazioni, reattività e usabilità per i nostri clienti che usano un unico prodotto per lavoro e intrattenimento mentre sono in movimento", ha affermato James Lin, General Manager, Notebooks, IT Products Business, Acer Inc. "Acer ha prestato la massima attenzione per garantire che ogni aspetto del design esalti la migliore esperienza che la categoria Intel Evo possa fornire, così da aiutare i nostri clienti a ottenere di più".

Swift 5: Un portatile raffinato con proprietà antimicrobiche

Il notebook ultrasottile e leggero Acer Swift 5 (SF514-55) sposa un design molto elegante con la più recente tecnologia ad alte prestazioni. Equipaggiato con processori Intel Core i5 e Core i7 di 11ma generazione e certificato Intel Evo, Swift 5 esegue senza problemi più applicazioni contemporaneamente e fornisce fino a 17 ore di autonomia, per una produttività che dura tutto il giorno. Swift 5 può gestire video e applicazioni grafiche grazie alla nuova grafica Iris Xe di Intel.

Le ottime prestazioni dello Swift 5 sono abbinate all’estetica raffinata. Lo chassis premium in magnesio-litio e magnesio-alluminio è resistente e leggero: pesa circa 1 kg. La cerniera, appositamente progettata, solleva la base quando si apre lo schermo, migliorando l'ergonomia durante la digitazione, le prestazioni termiche e mantenendo l'attenzione sul display Full HD da 14 pollici con colori vivaci. Grazie a una luminosità di 300 candele al metro quadro e a una copertura colore pari al 72% dello spazio colore sRGB, il display crea un'esperienza visiva coinvolgente in un form factor più compatto e circondato da cornici ultra sottili su tutti e quattro i lati, con un rapporto schermo-corpo del 90%.

Il display touchscreen dello Swift 5 è rivestito con Antimicrobial Corning Gorilla Glass, appositamente pensato per ridurre la formazione di microrganismi che causano macchie. Inoltre, gli utenti hanno la possibilità di richiedere opzionalmente una soluzione antimicrobica per il touchpad, la tastiera e tutte le cover del dispositivo.

Swift 3: Prestazioni e portabilità scegliendo fra due display

Grazie a un equilibrio ideale tra prestazioni e design, i due nuovi modelli della gamma Acer Swift 3 sono equipaggiati con i nuovi processori Intel Corei7 e Corei5 di 11ma generazione e sono parte del programma Intel Project Athena. Sono in attesa di ulteriori ottimizzazioni per poter beneficiare del riconoscimento Intel Evo Platform Notebook. Inoltre, i due nuovi Swift 3 hanno un elegante chassis in metallo e integrano le più recenti tecnologie, tra cui la grafica Iris Xe e Thunderbolt 4. Grazie alla connettività WiFi 6 (Gig+) veloce e affidabile è possibile rimanere connessi e operativi tutto il giorno.

Il nuovo Acer Swift 3 (SF313-53) valorizza le immagini grazie a un display da 13,5 pollici con una risoluzione di 2256 x 1504 pixel e un aspect ratio di 3:2, che aumenta lo spazio di visualizzazione verticale del 18%, riducendo la necessità di scorrere le pagine. Inoltre, il display copre il 100 percento della gamma di colori sRGB e ha una luminosità di 400 candele al metro quadro. Lo Swift 3 (SF313-53) offre fino a 18 ore di autonomia per una produttività di un giorno intero.

Inoltre, il design leggero e resistente in alluminio e magnesio-alluminio rende lo Swift 3 (SF31353) facile da trasportare ovunque ; ha uno spessore di soli 15,95 mm e pesa solo 1,19 kg. Caratterizzato da un design snello ed elegante, il nuovo Acer Swift 3 (SF314-59) ha uno chassis in alluminio e un poggiapolsi in alluminio-magnesio. Le cornici ultra sottili da 5 mm rendono lo chassis compatto e forniscono un rapporto schermo-corpo fino all'82,73 percento, attirando l'attenzione sulle immagini vibranti del display Full HD da 14 pollici. Con un peso di appena 1,2 kg e uno spessore di soli 15,95 mm, Swift 3 sì può trasportare ovunque.

Entrambi i nuovi Swift 3 hanno una tastiera retroilluminata, offrono uno storage SSD veloce e affidabile e fino a 16 GB di memoria DDR4. Inoltre, entrambi supportano Windows Hello tramite il lettore di impronte digitali, che garantisce un accesso facile al sistema e più sicuro.

Prezzi e disponibilità