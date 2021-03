Acer for Education partecipa a Didacta 2021 presentando tecnologie innovative per le scuole del futuro

Acer for Education è presente anche quest’anno a Didacta, il più grande appuntamento sulla scuola italiana in versione online dal 16 al 19 marzo.

La collaborazione con Didacta conferma la costante presenza di Acer for Education agli eventi del mondo scolastico con l’obiettivo di proporre un’offerta completa per la creazione di classi digitali e la diffusione delle competenze necessarie nell’insegnamento a distanza.

Acer for Education vanta le più innovative soluzioni software orientate alla didattica, che si uniscono in un ecosistema a 360°che combina hardware (notebook, desktop, chromebook, monitor e proiettori), tecnologie interattive di apprendimento, assistenza di altissimo livello e una rete di partner certificati.

Le soluzioni Acer for Education sono ottimizzate per la didattica in presenza e online, consentendo ai ragazzi di studiare con semplicità e agli insegnanti di coinvolgerli, monitorarne le attività e aiutarli a rendere proficua la propria esperienza di apprendimento.

Riccardo Tavola, SMB & Education Channel Sales Manager, afferma: “Lo scenario per gli studenti dell’era “2020” è caratterizzato da un avvicendarsi di scenari didattici, con in comune l’utilizzo della tecnologia per comunicare e condividere. Il rapporto con la tecnologia è a mio avviso la sfida principale, sfruttandone a pieno le potenzialità che offre e superando le difficoltà che sono sorte in questi mesi di didattica a distanza ed ibrida. L’interazione umana-tecnologica ha intrapreso una rapida accelerazione che si riscontra di pari passo anche nel mondo professionale che accoglierà i nostri studenti.

Con l’edizione Didacta 2021 ci auguriamo si possa raggiungere un bacino di docenti e funzionari scolastici molto ampio, che possano trovare le risposte e la formazione che stanno cercando in ambito digitale, in linea con i numerosi webinar che abbiamo tenuto con loro a partire dai primi mesi del 2020.

Siamo sicuri che dal confronto con loro e i nostri partner education potremo cogliere preziosi suggerimenti e spunti per continuare nella nostra mission di partner tecnologico della Scuola in Italia.”

Durante la manifestazione sarà possibile partecipare ai seminari formativi tenuti in collaborazione con i nostri partner tecnologici, indirizzati a docenti, dirigenti scolastici e professionisti dell’IT incentrati sull’utilizzo dei dispositivi Acer e delle piattaforme di didattica collaborativa Microsoft Teams e Google Meet.