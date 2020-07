Acer for Education rafforza la sua partnership con LEBA

Acer for Education annuncia l'ampliamento del proprio ecosistema di partner e soluzioni e di avere sottoscritto una partnership strategica con LEBA, azienda danese che progetta e sviluppa soluzioni di archiviazione e di ricarica per mantenere al sicuro le apparecchiature IT e assicurarsi che siano sempre nel posto giusto al momento giusto. La partnership sarà di fondamentale importanza per aiutare il settore dell'education nel percorso della digitalizzazione.

Acer for Education considera il proprio ecosistema la chiave per dare valore aggiunto alle scuole. Questo è il motivo per cui l'azienda lavora costantemente per costruire un ecosistema più completo e integrato. Grazie ciò Acer for Education si impegna a rendere più efficace e coinvolgente l'apprendimento, dando vita a nuove idee, prodotti e servizi.

Fondata nel 2005, LEBA ha più di 15 anni di esperienza nello sviluppo, progettazione e produzione di prodotti per l'archiviazione e la ricarica di dispositivi capaci di soddisfare le esigenze delle scuole e delle istituzioni scolastiche. La missione dell'azienda è fornire soluzioni di alta qualità in grado di mantenere i prodotti al sicuro e sempre pronti all'uso, agevolando lezioni perfette ed efficaci.

Progettate e sviluppate in Europa, le soluzioni di ricarica e archiviazione di LEBA sono innovative, di alta qualità e resistenti. Il materiale utilizzato è selezionato con cura, i prodotti sono testati accuratamente e soddisfano i più alti requisiti di sicurezza. Questo li rende ideali per tutti i tipi di ambienti di insegnamento.

I prodotti LEBA sono incredibilmente flessibili. La costruzione modulare del sistema rende il servizio rapido e semplice da usare. Offrono anche una soluzione di sicurezza unica, che si adatta a tutti i budget di spesa. Vengono forniti con due set di maniglie resistenti e dispongono di una protezione avanzata del sistema elettrico per tutti i dispositivi. Le ruote con cuscinetti a sfera rendono i carrelli facili da manovrare, mentre i blocchi separati sulla parte anteriore e posteriore proteggono i dispositivi dai furti.

"Riteniamo che la partnership con LEBA darà grande valore aggiunto al nostro portafoglio di prodotti e soluzioni per il mercato education", afferma Massimiliano Rossi, Vice President – EMEA Product Business Unit. "Questa collaborazione renderà l'ambiente di insegnamento digitale più semplice e diretto, aiutando a preparare i dispositivi Acer per essere pronti durante le lezioni durante il giorno”.

La nostra collaborazione con Acer non solo aggiungerà un grande valore alle soluzioni per il mercato education in generale, ma supporterà gli studenti di tutta Europa che vivranno le giornate a scuola con più facilità.

"Uno dei nostri scopi più importanti all'interno di LEBA è garantire che gli studenti possano seguire le lezioni senza problemi, con tutti i loro strumenti digitali ricaricati e archiviati in modo sicuro – con le batterie scariche i loro dispositivi non funzionerebbero e gli studenti e gli insegnanti potrebbero perdere tempo prezioso", spiega Anders Marschall, LEBA Innovation A / S.