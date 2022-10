Acer lancia il Chromebook 516 GE, il primo ottimizzato per il cloud gaming

A pochi giorni dalla notizia secondo cui Google lancia un nuovo segmento di Chromebook, ossia quelli ottimizzati per il cloud gaming, Acer annuncia

Acer Chromebook 516 GE, il proprio primo Chromebook ottimizzato per il Cloud gaming: una dimensione di gioco immersiva ottenuta con le tecnologie più innovative e, al contempo, tutta la flessibilità che il cloud permette. Con Acer Chromebook 516 GE i giocatori possono arrivare ai massimi livelli dell’esperienza videoludica accedendo in modo istantaneo ai videogiochi full PC e console disponibili nel cloud.

E per quanto riguarda le tecnologie e le funzioni che i gamer apprezzano maggiormente, Acer Chromebook 516 GE monta processori Intel Coredi dodicesima generazione, display con refresh rate di 120Hz, tastiera RGB con tecnologia anti-ghosting, audio DTS avanzato e il supporto delle principali piattaforme di gaming nel cloud, compreso il più elevato livello di prestazioni di GeForce NOW di NVIDIA, Xbox Cloud Gaming (Beta) e Amazon Luna.

“Acer Chromebook 516 GE inaugura una nuova era di Chromebook progettati specificamente per il gaming; riesce a combinare l’hardware ideale per il gaming, il supporto per il game streaming dei prodotti di fascia alta di NVIDIA GeForce NOW e l’accesso semplice ai titoli più amati delle principali piattaforme di cloud gaming”, afferma James Lin, General Manager, Notebook, IT Products Business, di Acer Inc. “I Chromebook si sono affermati come strumenti indispensabili per la didattica, il lavoro e la produttività personale. Ora è arrivato il momento di divertirsi”.

“Siamo lieti che Acer Chromebook 516 GE sia già disponibile per i gamer. Grazie all’incredibile mix di software di semplice utilizzo e hardware potente per il miglior cloud gaming, questo prodotto cambierà gli standard per chi cerca un’esperienza eccezionale, ad alta fedeltà, con i propri titoli preferiti”, aggiunge Chris Daniel, Director of Product, ChromeOS Platform, Google.

Prestazioni elevate e grafica potente, con un display brillante da 120 Hz: l’immagine straordinaria diventa irrinunciabile con Acer

Ogni suo elemento è progettato per una nuova esperienza gaming. Supporta il livello di prestazioni più elevato di NVIDIA GeForce NOW per rendere disponibile il cloud gaming di nuova generazione.

Trasmessa da SuperPOD NVIDIA GeForce NOW, il potente supercomputer da record che opera nel cloud, abilita lo streaming dei giochi con risoluzioni fino a 1440p e frame rate fino a 120 fps (frames per second) e altre funzionalità grafiche importanti come il ray tracing.

Inoltre, per ottenere il massimo da questo set grafico, Acer Chromebook è basato su processori Intel Core i7 “P-series” di dodicesima generazione che offrono le massime prestazioni di risposta e decodifica video. Offre 16GB di RAM LPDDR4X e fino a 256GB di storage PCIe NVMe SSD per una risposta pronta ed efficace, caratteristica che lo rende uno dei migliori Chromebook da gaming oggi disponibili sul mercato.

Acer Chromebook 516 GE restituisce immagini straordinarie sul display IPS WQXGA (2560x1600) ad alta risoluzione da 120 Hz. Il refresh rate e il frame rate elevati abilitano un gameplay eccellente che consente ai gamer di non perdere neppure un millisecondo di azione. Il brillante display da 16 pollici con cornici sottili e rapporto d’aspetto 16:10 garantisce immagini coinvolgenti, mentre il supporto al 100% della gamma sRGB offre colori realistici e vivaci.

Audio senza paragoni, senza limiti

Il gameplay di Acer Chromebook 516 GE è unico grazie alle sue incomparabili capacità audio. L'audio DTS offre un suono di qualità elevatissima, senza distorsioni sia dalla coppia di altoparlanti rivolti verso l'alto sia da quella rivolta verso il basso. Le onde sonore indesiderate sono eliminate grazie ai woofer che lavorano in perfetta controfase.

La tastiera è dotata di tecnologia anti-ghosting per registrare input e combinazioni di tasti veloci e precisi. Ha retroilluminazione con colori vivaci per aggiungere emozione al gameplay. Si può scegliere fra uno di sette colori predefiniti o una combinazione di colori su 4 zone.

Connettività per il gaming e molto altro

Acer Chromebook 516 GE assicura una connessione stabile e veloce per un’esperienza di cloud gaming senza interruzioni, grazie alla porta LAN RJ-45 2.5G Gigabit Ethernet. L’affidabile connettività Wi-Fi 6E consente di godere delle prestazioni del dispositivo anche quando si gioca in mobilità. Sono presenti le più recenti porte per collegare display esterni e altre periferiche, comprese due USB Type C, USB Type A, HDMI e Bluetooth 5.2 per collegare gli accessori in modalità wireless.

La durata della batteria fino a 9 ore assicura la continuità del gioco e la webcam Full HD con riduzione del flare e tecnologia di riduzione del rumore temporale migliora la fedeltà visiva. I doppi microfoni completano i quattro altoparlanti per assicurare che l’input del suono sia allo stesso livello dell’output.

Accesso a videogiochi full PC e Console

I giocatori possono cimentarsi immediatamente con i propri titoli preferiti, senza installazioni o download: l’accesso a giochi full PC e da console attraverso l’“Everything Button” consente di cercare i giochi e inviarli in streaming al dispositivo. Nel tempo saranno aggiunti nuovi giochi e bundle, per portare sempre maggior valore ed emozione agli appassionati di gaming.

Per supportare il gaming su ChromeOS, Google offre una prova gratuita di tre mesi del livello più alto di prestazioni di NVIDIA GeForce NOW per ogni Acer Chromebook 516 GE acquistato, permettendo di provare gratuitamente alcuni videogiochi selezionati e toccare con mano quanto sia facile il cloud gaming.

Acer Chromebook 516 GE sarà disponibile in Italia da Q1 2023 a partire da € 999. Le specifiche, i prezzi e le disponibilità possono variare di regione in regione. Per ulteriori informazioni, visita il sito ufficiale del produttore a questa pagina.