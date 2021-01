Acer potenzia le serie di Monitor Gaming Predator e Nitro con tre nuovi modelli ad alto refresh rate

Acer amplia le famiglie Predator e Nitro con tre nuovi monitor gaming adatti a una vasta gamma di giocatori, dai professionisti che richiedono una tecnologia all’avanguardia ai gamer occasionali che giocano per puro divertimento. Acer è la prima azienda ad offrire monitor gaming certificati TÜV Rheinland Eyesafe, che emettono un minor quantitativo di luce blu rispetto ai pannelli LCD standard del settore.

“I nostri nuovi monitor gaming sono dotati della più recente tecnologia per offrire ai giocatori prestazioni fluide e un'ergonomia confortevole”, ha affermato Victor Chien, President, Digital Display Business, Acer Inc. “Progettati per attirare i giocatori più incalliti, i monitor gaming Predator garantiscono qualità e affidabilità: rappresentano la miglior scelta sia per i giocatori professionisti che per coloro che vogliono solo divertirsi. I nuovi monitor Predator e Acer Nitro sono disponibili con dimensioni e design diversi per rispondere alle molteplici esigenze dei giocatori.”

Predator XB273U NX - Velocità per un'esperienza di gioco professionale

Predator XB273U NX è il monitor per i giocatori alla ricerca di una gaming experience all'avanguardia. Dotato delle più recenti tecnologie, il monitor da 27 pollici offre un pannello WQHD (2560 x 1440), fino a 0.5 ms di tempo di risposta (G to G) e una frequenza di aggiornamento di 275 Hz con overclock per immagini fluide e senza screen tearing anche in presenza di oggetti in rapido movimento. Il monitor con tecnologia HDR copre il 95% dello spettro DCI-P3 per garantire colori vivaci e neri più profondi, ulteriormente migliorati dalla tecnologia IPS Acer Agile-Splendor che assicura immagini cristalline anche ad ampi angoli di visione.2

La recente tecnologia NVIDIA Reflex Latency Analyzer, uno strumento rivoluzionario di misurazione della latenza del sistema che rilevando i clic provenienti dal mouse, misura il tempo necessario affinché i pixel risultanti cambino sullo schermo, mentre NVIDIA G-SYNC consente un'esperienza di gioco senza screen tearing, un rapporto di contrasto ampliato e una palette completa di colori.

Predator XB323QK NV - 31.5 pollici con risoluzione 4K

Il nuovo Predator XB323QK NV è un monitor gaming da 31,5 pollici UHD (3840 x 2160) compatibile con NVIDIA G-SYNC e con una frequenza di aggiornamento di 144Hz. Oltre alla grafica fluida, i giochi saranno piacevolmente vividi grazie all'ampia copertura pari al 90% dello spazio colore DCI-P3 offerta dal monitor. Equipaggiato anche con Acer Agile Splendor IPS e una certificazione VESA DisplayHDR 400.

Acer VisionCare 4.0 – Gioca con più comfort

I nuovi monitor della serie Predator XB3 sono dotati di Acer VisionCare 4.0, una suite completa di tecnologie che aiutano a proteggere gli occhi degli utenti durante le lunghe sessioni di gioco e i tornei più impegnativi. Acer VisionCare 4.0 include LightSense, che regola la luminosità dello schermo in base all'illuminazione ambientale, oltre alle tecnologie LightSense, AdaptiveLight, ColorSense e ProxiSense che misurano la luce ambientale e regolano automaticamente – e di conseguenza - la luminosità e la temperatura del colore dello schermo.

Entrambi sono tra i primi monitor al mondo a essere certificati TÜV/Eyesafe. Inoltre, l’innovativo support ErgoStand di Acer offre agli utenti la libertà di regolare la rotazione, l'inclinazione e l'altezza dei monitor per trovare il perfetto angolo di visione.

Acer Nitro XV282K KV - Monitor 4K UHD con supporto per le ultime console di gioco

Nitro XV282K KV immerge gli utenti in mondi spettacolari con dettagli incredibili grazie al pannello IPS 4K UHD (3840 x 2160). Presenta un rapporto di contrasto di 100.000.000: 1 per immagini nitide e offre una copertura del 90% dello spazio colore DCI-P3 per intense rappresentazioni cromatiche. Il monitor è dotato inoltre della tecnologia AMD FreeSync Premium; il pannello con frequenza di aggiornamento di 144 Hz vanta un tempo di risposta di 1 ms per un veloce rendering dei fotogrammi. Acer Nitro XV282K KV è dotato di HDMI 2.1 e di un cavo per il supporto per le più recenti console di gioco a 4K UHD 120 Hz con VRR. Il monitor gode della certificazione TÜV/Eyesafe e integra la nuova tecnologia IPS Acer Agile-Splendor per immagini cristalline anche ad ampi angoli di visione.

Il nuovo monitor della serie Acer Nitro XV2 è dotato di Acer HDR 400 e di un pannello IPS a cristalli liquidi per una maggiore qualità dell'immagine, mentre Acer VisionCare 3.0 incorpora diverse innovazioni tecnologiche che aiutano a ridurre l'affaticamento degli occhi come dimostrato da alcune categorie di utenti quali programmatori, scrittori e grafici. Le tecnologie incluse sono LightSense, ColorSense, ProxiSense e BluelightShield Pro.

Per maggiori informazioni su Acer VisionCare, clicca qui.

Prezzi e Disponibilità