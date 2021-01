Acer presenta Chromebook Spin 514, il primo Chromebook con processori AMD Ryzen e grafica Radeon

Acer presenta il primo Chromebook con i nuovi processori Mobile AMD Ryzen 3000 C-Series e scheda grafica AMD Radeon: il nuovo Acer Chromebook Spin 514 (CP5141H / CP514-HH). La potenza di elaborazione, il design resistente ed elegante e l'autonomia prolungata rendono il Chromebook capace di gestire tutte le applicazioni necessarie per il lavoro e per lo studio.

Acer presenta anche Chromebook Enterprise Spin 514 (CP514-1W / CP514-WH) con il sistema operativo Chrome OS Enterprise Upgrade e la nuova tecnologia AMD Ryzen, indirizzato ai clienti business.

"La combinazione fra i processori AMD Ryzen e un design resistente rende il nuovo Acer Chromebook Spin 514 una scelta eccellente per coloro che lavorano in smart-working", ha commentato James Lin, General Manager, Notebooks, IT Products Business, Acer Inc. "Gli utenti rimarranno sbalorditi dalla reattività e dalle prestazioni fornite dall'Acer Chromebook Spin 514 con processori AMD Ryzen. Inoltre, grazie alla grafica più avanzata disponibile per un Chromebook basato su CPU AMD, i nostri clienti possono sfruttare l'ampio ecosistema di app ed estensioni per affrontare progetti ancora più impegnativi".

Nato per essere potente grazie alle CPU AMD

Il Chromebook Spin 514 è il primo notebook Acer equipaggiato con i processori Mobile AMD Ryzen ad alte prestazioni di ultima generazione. Basati sulla potente architettura "Zen", i processori AMD Ryzen garantiscono una costante reattività, tempi di avvio rapidi e una prolungata autonomia. Di conseguenza, tutto è più veloce sul nuovo Chromebook, a prescindere che si faccia streaming di contenuti, che si navighi fra più app o che si usino strumenti di produttività. Il nuovo Chromebook può persino supportare i clienti nell'esecuzione di progetti particolarmente impegnativi per il lavoro e per la scuola, come l'editing e la codifica video.

Il Chromebook Spin 514 offre anche la migliore grafica AMD Radeon disponibile, per supportare al meglio i videogiochi, lo streaming e la creazione di contenuti. I modelli con processori quadcore AMD Ryzen 7 3700C o Ryzen 5 3500C sono equipaggiati con grafica AMD Radeon Vega o RX Vega Mobile Graphics per prestazioni grafiche avanzate.

La tecnologia ad alta efficienza energetica del processore AMD contribuisce al design sottile e leggero del Chromebook Spin 514, che offre un'autonomia fino a 10 ore e può essere facilmente portato ovunque, grazie al peso di solo 1,55 kg e allo spessore di soli 17,35 mm. Inoltre, il Chromebook Spin 514 ha in dotazione fino a 16 GB di memoria DRAM DDR4 e uno spazio di archiviazione fino a 256 GB.

Design convertibile con resistenza di livello militare

L'elegante chassis di Acer Chromebook Spin 514 è realizzato in alluminio anodizzato sabbiato e presenta un elegante motivo a diamante sul coperchio superiore e sul touchpad. Questo notebook ha un livello di resistenza da standard militare (conforme alle normative statunitensi MIL-STD 810H) e dispone di un telaio metallico rinforzato che resiste a urti, cadute e corrosione. Il telaio è progettato per sopportare cadute da altezze fino a 122 cm e una pressione verso il basso fino a 60 kg, così che gli utenti non debbano preoccuparsi di eventuali guasti da danni accidentali al Chromebook ma concentrarsi sulle attività da svolgere.

Il display IPS Full HD touch da 14 pollici è rivestito con una copertura Corning Gorilla Glass 3 per resistere ai graffi e al contempo garantire una navigazione fluida. Le immagini brillanti sono ulteriormente valorizzate dalle sottili cornici laterali, con spessore di 6,1 mm, che conferiscono al dispositivo un rapporto screen-to-body del 78%. Inoltre, la tastiera retroilluminata opzionale aumenta la produttività in ogni condizione di luminosità ambientale; i tasti offrono una superficie concava che li rende più comodi da usare e che consente un'esperienza di digitazione complessivamente migliore.

Il dispositivo presenta inoltre un design convertibile che permette di ruotare il coperchio di 360 gradi, in modo da poter usare il display touchscreen per la condivisione, la presentazione o la digitazione. È disponibile in tre colori: Pure Silver, Steel Gray e Mist Green.

Porte e connessione Wi-Fi di ultima generazione per essere sempre connessi

Il nuovo Chromebook dispone di due porte USB Type-C, entrambe con supporto USB 3.2 Gen 1 (fino a 5 Gbps), DisplayPort su USB-C e ricarica USB. Dispone inoltre di due porte USB 3.2 Gen 1 che possono caricare dispositivi esterni anche a computer spento. Il Chromebook offre anche un lettore di schede MicroSD. Alcuni modelli di Acer Chromebook Spin 514 dispongono anche di una porta HDMI per collegarsi ai video proiettori durante le riunioni e le lezioni.

Il Chromebook Spin 514 è il dispositivo ideale per restare in contatto con colleghi, compagni di classe e amici. I due altoparlanti stereo integrati sono ottimi per l'intrattenimento e le riunioni video, mentre il doppio microfono cattura il suono per consentire un audio più chiaro e per supportare Google Assistant durante le videochiamate e nella registrazione di audio e video. WiFi 5 dual-band (802.11a / b / g / n / ac) con tecnologia 2x2 MU-MIMO fornisce una connessione wireless veloce e affidabile per uno streaming migliore durante le riunioni con la webcam HD. Inoltre, Bluetooth 5.0 è una connessione efficiente per le periferiche.

Acer Chromebook Enterprise Spin 514

Acer Chromebook Enterprise Spin 514 offre sicurezza, funzionalità enterprise e risparmio sui costi, aiutando le aziende a gestire i dispositivi su larga scala. Chromebook Enterprise sblocca le funzionalità aziendali integrate di Chrome OS e Acer Chromebook, consentendo agli amministratori IT di proteggere e gestire il lavoro in cloud, senza la necessità di acquistare le licenze separatamente. Crea inoltre un ambiente sicuro e produttivo per chi lavora in cloud. I reparti IT apprezzeranno le funzionalità di sicurezza complete ed integrate in Chromebook Enterprise; gli amministratori IT troveranno facile controllare gli aggiornamenti, configurare le app, utilizzare le estensioni per aumentare le funzionalità del browser e aggiornare i criteri con la gestione basata sul Web.

Con la registrazione zero-touch, i reparti IT potranno inoltre risparmiare tempo perché i dispositivi Acer Chromebook Enterprise Spin 514 si iscriveranno automaticamente all’infrastruttura aziendale non appena l'utente finale si connetterà a Internet. Chrome OS semplifica il processo di implementazione e gestione del lavoro in cloud, aumentando in ultima analisi il tempo di attività e riducendo il total cost of ownership (TCO). Chromebook Enterprise Spin 514 offre fino 16 GB DDR4 DRAM e a 256 GB di storage SSD PCIe NVMe.

Supporto delle app tramite Google Play

Sia il nuovo Chromebook Spin 514 che il Chromebook Enterprise Spin 514 supportano le app tramite Google Play, quindi gli utenti avranno accesso a tutte le loro app preferite per la produttività, la creatività e i servizi.

Prezzi e disponibilità