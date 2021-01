Acer presenta i notebook Aspire basati sui nuovi Processori AMD Ryzen 5000 Mobile, e Nitro dotati anche di nuove GPU NVIDIA GeForce RTX Serie 30

Acer annuncia i notebook gaming Nitro 5 e i notebook Aspire 5 e 7, basati sui nuovi Processori Mobili AMD Ryzen Serie 5000 in grado di offrire prestazioni di alto livello. Con una potenza di elaborazione massima di 8 core combinano memoria a bassa potenza ad alta larghezza di banda con un basso consumo energetico e fino al doppio della velocità di trasmissione dati raggiunta dalla precedente generazione di RAM, ponendosi come scelta ideale sui nuovi notebook Nitro e Aspire.

Le GPU per laptop NVIDIA GeForce RTX Serie 30, equipaggiate con l'architettura NVIDIA Ampere, raddoppiano l'efficienza energetica, accelerano notevolmente le prestazioni e mettono a disposizione la tecnologia Max-Q di terza generazione per i prodotti con design sottile e leggero. Le GPU Mobile GeForce RTX Serie 30 offrono straordinarie esperienze di gioco con il ray tracing in Cyberpunk 2077 e altri titoli AAA, e consentono ai creator di produrre contenuti incredibili mediante centinaia di app che beneficiano dell'accelerazione della GPU.

Acer Nitro 5 è una linea di un notebook sottili dedicata ai casual gamer che si aspettano ottime prestazioni. Questi dispositivi sono stati accuratamente progettati per soddisfare le esigenze di qualsiasi appassionato di PC, sia per provare i nuovi titoli di giochi che per effettuare montaggi video dei gameplay.

Le linee Acer Aspire 5 e Aspire 7 includono notebook potenti e ben progettati con un design sobrio, ideali per gli utenti che hanno particolarmente a cuore le prestazioni, la qualità del display, il peso e l'autonomia. La serie Aspire mira a fornire loro tutto il necessario per esprimere se stessi e le proprie passioni.

Acer Nitro 5 – Ideale per il gioco

La linea di notebook gaming Acer Nitro 5 è potenziata con i nuovi Processori Mobile AMD Ryzen 9 5900 Serie HX e una GPU per laptop fino alla NVIDIA GeForce RTX 3080, una combinazione potente, ideale per gli appassionati di giochi. A completare la dotazione di CPU/GPU ci sono due slot per un supporto di archiviazione SSD M.2 PCIe e/o HDD SATA (sono supportati SSD NVMe fino a 2 TB e HDD fino a 2 TB), fino a 32 GB di RAM DDR4 3200 e una connessione di rete veloce sia cablata con Killer E2600 sia wireless con Wi-Fi 6. Ai giocatori che vogliono capitalizzare al meglio il proprio investimento, Nitro 5 offre tutti gli elementi chiave necessari per una gaming experience senza compromessi.

I nuovi notebook Nitro 5 sono disponibili con display da 15,6 pollici o 17,3 pollici, con display quad high-definition (QHD) con una frequenza di aggiornamento di 165 Hz o display full highdefinition (FHD) con un refresh rate fino a 360 Hz. Con un tempo di risposta di 3 ms le immagini sono nitide e con il minimo ghosting. I colori risultano brillanti grazie al pannello da 300 nit che copre il 100% della gamma di colori sRGB e rende lo schermo ideale grazie al rapporto screento-body all'80% e all’utilizzo di cornici sottili da 7,02 mm.

Le doppie ventole, la tecnologia Acer CoolBoost e quattro griglie di aerazione posizionate strategicamente impediscono il surriscaldamento di Nitro 5. CoolBoost monitora la velocità delle ventole e la aumenta quando necessario per ottimizzare le prestazioni complessive del sistema. Gli utenti possono monitorare e gestire il sistema in tempo reale con il software NitroSense, che dà loro il controllo sulla gestione termica e sulla velocità delle ventole.

Acer Aspire 7 – Prestazioni potenti e design sottile per utenti in movimento

I nuovi Aspire 7 sono dotati del potente Processore Mobile AMD Ryzen serie 5000 abbinato a una GPU NVIDIA GeForce GTX 1650, caratteristiche che li rendono ideali per le esigenze di professionisti e appassionati. Il design elegante piacerà a coloro che preferiscono un look sottile, soprattutto per lavorare in viaggio o presso un cliente.

La potenza di elaborazione è racchiusa in una scocca che pesa solo 2,15 kg e rende questo notebook perfetto per poter lavorare in movimento senza rinunciare alle prestazioni. Con un massimo di 32 GB di memoria DDR4 e un'unità SSD PCIe fino a 1 TB, è il dispositivo ideale per la produttività.

Presenta inoltre una connettività di ultima generazione, con USB-C per un trasferimento dati superveloce fino a 5 Gbps. Wi-Fi 6 dual-band (802.11ax) migliora il throughput medio della rete fino a 3 volte e riduce la latenza fino al 75% rispetto a Wi-Fi 5 (802.11ac).

Il design sottile include uno straordinario display FHD da 15,6 pollici con una cornice sottile, che offre un rapporto screen-to-body dell'81,61%. Le tecnologie Acer Color Intelligence e Acer ExaColor lavorano insieme per fornire immagini estremamente precise sotto l'aspetto cromatico. Acer Color Intelligence offre una visualizzazione più brillante e vivida con un minore carico della CPU, regola dinamicamente in tempo reale gamma e saturazione, ottimizzando il colore e la luminosità, senza clipping o sovra-saturazione.

Infine, il design termico offre molteplici modalità di raffreddamento del sistema; la combinazione di tasti "Fn + F" consente di alternare la velocità della ventola tra le modalità silenziosa5, normale o performance.

Acer Aspire 5 – Prestazioni e convenienza per utenti Multi-Tasker

Il nuovissimo Aspire 5 offre fra le opzioni di configurazione anche i potenti Processori AMD Ryzen Serie 5000 affiancati dalla GPU AMD Radeon RX 640, 24 GB di memoria e un SSD M.2 PCIe NVMe fino a 1 TB e/o un HDD fino a 2 TB HDD. Blogger, fotografi e studenti che necessitano di un dispositivo economico ma potente scopriranno che Aspire 5 ha tutto ciò che serve per gestire molte applicazioni in modo rapido ed efficiente e rispondere alle esigenze di multitasking.

Il design sottile da 17,95 mm e il rivestimento in alluminio sabbiato conferiscono al notebook un aspetto elegante e lucido. Le cornici sottili circondano un display IPS FHD da 15,6 pollici, che include anche la tecnologia Acer BlueLightShield per ridurre l'emissione di luce blu, potenzialmente dannosa per gli occhi.

Come Aspire 7 anche Aspire 5 offre la più recente connettività con USB-C per un trasferimento dati ultraveloce, Wi-Fi 6 dual-band (802.11ax) e un design termico con modalità di raffreddamento multiple.

