Acer presenta i nuovi Chromebook 311 e 511 con SoC MediaTek e Qualcomm

Acer ha presentato due nuovi Chromebook da 11 pollici, pensati per semplificare la digitalizzazione del mondo education. Dotati di caratteristiche studiate per offrire ottime prestazioni, Acer Chromebook 311 e Acer Chromebook 511 rappresentano la scelta migliore per gli studenti e gli insegnanti che ricercano un device in grado di soddisfare le proprie esigenze. Questi dispositivi a sistema operativo Chrome OS supportano i ragazzi nel creare contenuti, condividere e collaborare con i compagni, ma anche il corpo docente nel preparare gli alunni a sviluppare nuove competenze per il proprio futuro sia in situazioni di insegnamento e apprendimento in presenza che a distanza.

Oltre alla batteria a lunga durata che assicura un’intera giornata di studio, questi due Chromebook offrono estrema portabilità e robustezza, caratteristiche molto importanti per sopportare la vita quotidiana tipica dei ragazzi. La produttività è, invece, garantita dal rapido tempo di avvio, dalla facilità di utilizzo, dall’interfaccia semplificata per facilitare l’apprendimento anche ai più piccoli e, non da ultimo, dalla sicurezza a 360° gradi per la protezione contro virus e malware. Inoltre, questi dispositivi sono condivisibili e basati sul web: gli studenti e i docenti possono accedere al proprio lavoro da qualsiasi dispositivo Chrome OS, ovunque, sia online che offline ed avere sempre a disposizione i propri lavori.

Acer Chromebook 511 — Ideale per lo studio

Il nuovo Acer Chromebook 511 è un notebook che integra tutte le ultime tecnologie per l’apprendimento digitale con caratteristiche in grado di semplificare l’utilizzo sia ai ragazzi che ai docenti. Questi laptop sono dotati dei processori Qualcomm Snapdragon 7c che offrono agli studenti una batteria a lunga durata oltre ad una fluidità unica per ottimizzare il loro lavoro. Inoltre, è possibile implementare gli ultimi aggiornamenti sui sistemi in maniera semplice e immediata grazie alla registrazione zero touch che consente di registrare automaticamente il dispositivo Chrome nel dominio scolastico con la prima connessione a Internet.

Con un peso di solo 1,3 kg, un’autonomia della batteria di 20 ore e la connettività 4G LTE integrata, gli studenti possono connettersi ovunque sia necessario e, grazie alle app di apprendimento nel cloud, sfruttare le possibilità di socializzazione tra studenti anche in caso di didattica a distanza.

La struttura del nuovo Acer Chromebook 511 è molto solida, le porte di connessione sono rinforzate, garantendo una robustezza maggiore nell’utilizzo quotidiano e, grazie allo chassis resistente agli urti certificato MIL-STD 810H è possibile utilizzare il notebook in tutta sicurezza. La tastiera è dotata di pulsanti ancorati meccanicamente e di un esclusivo sistema di drenaggio integrato, che offre una protezione ulteriore in caso di versamento accidentale di liquidi.

Acer Chromebook 311 — Progettato per sopravvivere all’utilizzo scolastico

Il nuovo Acer Chromebook 311 (C722) è un notebook pensato per studenti di tutte le fasce di età, siano essi in scuola primaria o in quella secondaria ma anche per i docenti. Grazie al processore MediaTek MT8183 il nuovo Chromebook 311 è in grado di offrire una sicurezza e un’affidabilità unica.

La robustezza del nuovo Acer Chromebook 311 è superlativa. Il notebook è infatti certificato MILSTD 810H e può resistere a cadute da un’altezza di 122 cm e ad una pressione di 60 kg grazie a speciali paraurti invisibili incorporati nel design; la tastiera è stata progettata per sostenere un utilizzo intenso nel corso degli anni, con i tasti ancorati meccanicamente per evitare la rimozione, e può sopportare un versamento accidentale fino a 330 ml di acqua.

Acer ha progettato il Chromebook 311 e il Chromebook 511 seguendo gli standard di sicurezza per la realizzazione di giocattoli garantendo così che il prodotto potesse sopravvivere non solo alla tipica giornata scolastica, ma che fosse anche adatto ai più giovani per lo svago e per il divertimento personale.

I rivestimenti in plastica sul computer sono stati rigorosamente testati e certificati secondo lo standard di sicurezza dei giocattoli ASTM F963-16 e il dispositivo soddisfa anche lo standard UL/IEC 60950-1 che comprende sia la sicurezza chimica dei materiali che una forma meno pericolosa degli spigoli garantendo che il Chromebook Acer 311 sia sicuro e adatto all'uso da parte dei bambini più piccoli.

Il nuovo Acer Chromebook 311 offre fino a 20 ore di durata della batteria e una serie di funzionalità ideali per i giovani studenti per migliorare l’apprendimento collaborativo, come uno schermo touch opzionale, una webcam HDR con un ampio campo visivo per la didattica a distanza e tutti i vantaggi del sistema operativo Chrome OS ossia la reattività, la semplice interfaccia, la sicurezza e l’accesso a moltissime app Android su Google Play.

Applicazioni di supporto

I nuovi Acer Chromebook 511 e Acer Chromebook 311 offrono l’accesso alle app su Google Play e a quelle basate sul Web, facilitando così l’utilizzo di tutte le applicazioni per la produttività, lo svago e molto altro.

Prezzi e disponibilità

Acer Chromebook 511 (C741L) sarà disponibile in Emea da Q3 al prezzo indicativo di € 399,00. Acer Chromebook 311 (C722) sarà disponibile in Emea da Q3 al prezzo indicativo di € 269,00.