Acer presenta i nuovi desktop gaming della linea Predator Orion 3000 e Acer Nitro 50

Nella giornata odierna Acer annuncia il refresh della nuova linea gaming desktop Predator Orion 3000 e Acer Nitro 50. Entrambe le famiglie sono state aggiornate con gli ultimi processori presenti sul mercato desktop, Intel Core di 11esima generazione o AMD Ryzen 5000 Series e le schede grafiche più performanti in circolazione, NVIDIA GeForce RTX Serie 30.

Predator Orion 3000

Predator Orion 3000 (P03-630) è pensato per i giocatori che cercano il miglior hardware per un’ottima esperienza gaming. Il processore Intel Core i7 di 11esima generazione, la scheda video NVIDIA GeForce RTX 3070 e la possibilità di installare fino a 64 GB di memoria RAM DDR4 a of 3200 Hz, consentono di poter giocare, fare streaming ed editare contenuti con estrema semplicità e velocità. L’architettura dei nuovissimi processori Intel Core i7 è in grado di ottimizzare le comunicazioni tra hardware e software offrendo un gameplay fluido e un alto valore di frame rate per un un realismo immersivo.

Predator Orion 3000 offre schede video GeForce RTX 3070 basate su Ampere, l'architettura NVIDIA RTX di seconda generazione, dotate di nuovi Ray Tracing Core, Core Tensor, multiprocessori di streaming e memoria G6 ad alta velocità, per divertirsi con i giochi più impegnativi. Per mantenere il sistema fresco sono installate delle ventole realizzate su misura FrostBladeda 92x92 mm, una tecnologia proprietaria di Acer, che offrono sia una pressione statica di alto livello che un eccellente circolo d’aria permettendo così all’Orion 3000 di lavorare a pieno ritmo con temperature eccellenti. Le ventole FrostBladesono illuminate da 4 LED RGB e possono essere personalizzate attraverso il software Acer PredatorSense che permette di monitorare in tempo reale tutte le caratteristiche del sistema da un’unica applicazione.

Il collegamento ad internet è affidato a Intel Killer E2600 con tecnologia Wi-Fi 6 e funzionalità

MU-MIMO, una completa gamma di porte USB 3.2 di seconda generazione sia di tipo A che di tipo C, e un chip audio DTS:X Ultra. Predator Orion 3000 è equipaggiato con un vetro temperato laterale opzionale, conforme allo standard EMI, che permette di controllare l’interno del case. L’ampio spazio di archiviazione è assicurato dalla possibilità di installare fino a 2 TB di SSD PCIe NVMe ( 1TB x2) e fino a 6 TB HDD (3TB x2).

Acer Nitro 50

Acer Nitro 50 è disponibile in due versioni (N50-120 [AMD] e N50-620 [Intel]) ed è pensato per i giocatori che vogliono migliorare le proprie prestazioni sui campi di battaglia attraverso un miglior gameplay, una esperienza immersiva e funzionalità extra. E’ possibile scegliere le configurazioni dei Nitro 50 con i migliori processori desktop AMD Ryzen 9 5900 Series oppure Intel Core i7 di 11esima generazione, entrambi ideali per pesanti task grafici, di video editing e di creazione di contenuti grazie al supporto di una GPU NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti. I due modelli permettono di avere un massimo di 64 GB di memoria RAM DDR4 dual channel a 3200 MHz, fino a 6 GB di HDD SATA 3 grazie a due slot da 3.5”,M.2 2280 PCIe NVMe SSD Slots, connessione wireless 802.11ax/ac/a/b/g/n, Wi-Fi 6, porta Ethernet Dragon LAN 1G e numerose porte USB 3.2 Gen 2 di tipo C e di Tipo A.

Nitro 50, dal case nero-metal, risponde perfettamente alle esigenze dei gamer alla ricerca di un prodotto che possa riprodurre immagini ad alti frame rate e sessioni di gioco prive del fastidioso lag di connessione. La serie Nitro 50 può essere dotata di un pad wireless integrato che funziona con tutti gli smartphone che supportano lo standard Q e che consente di caricare i dispositivi più velocemente rispetto ai classici caricatori wireless da 5W, in soli 60 minuti. Altre caratteristiche degne di nota sono l’audio immersivo DTS:X, Windows 10 Home, le ventole FrostBlade, la funzionalità Wi-Fi 6 e i LED rossi per sessioni di gioco di fuoco. L’applicazione NitroSense permette di monitorare costantemente le temperature del processore e della scheda grafica, oltre ad impostare la velocità di rotazione delle ventole e molte altre funzioni.

Prezzi e disponibilità