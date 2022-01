Acer presenta quattro Chromebook per il mondo Education, ideali per studenti e docenti

Acer ha annunciato oggi quattro nuovi, robusti Chromebook dotati delle più recenti tecnologie e di funzionalità che li rendono particolarmente adatti per l’utilizzo negli ambienti scolastici ed educativi.

“La diffusione dei Chromebook continua a crescere grazie alle efficaci funzionalità dell’aggiornamento di Chrome Education unite agli avanzamenti nella progettazione, nella tecnologia e nelle caratteristiche dei dispositivi che operano in questo ambiente”, ha commentato James Lin, General Manager, Notebooks, IT Products Business di Acer Inc. “I Chromebook Acer che presentiamo oggi offrono agli studenti la tecnologia fondamentale per migliorare il loro processo di apprendimento, dando al contempo agli insegnanti un potente dispositivo per preparare le lezioni e agli amministratori di sistema uno strumento per gestire l’IT”.

Aggiornamento Chrome Education e Zero-touch enrollment per ottimizzare l’apprendimento

Con l’aggiornamento di Chrome Education i docenti e gli amministratori IT possono accedere a tutte le funzionalità del Chromebook e dell’ambiente Chrome OS per assicurare che gli studenti abbiano a disposizione un dispositivo solido e sicuro che consenta loro di concentrarsi sull’apprendimento. I dispositivi possono essere facilmente gestiti dall’IT grazie a Zero-touch enrollment, che consente di registrare automaticamente i nuovi Acer Chromebook non appena l’utente si connette a Internet.

Design robusto

Tutti e quattro i nuovi Chromebook sono stati progettati per resistere all’uso in ambiente scolastico, con chassis rinforzati e conformi agli standard MIL-STD 810H. Una protezione resistente agli urti protegge i dispositivi da cadute da un’altezza massima di 1,22 metri, mentre la scocca resiste a carichi fino a 60 kg. Il display dei Chromebook può essere aperto fino a 180°(360° per i modelli Spin), caratteristica che aiuta a proteggere lo schermo, mentre un esclusivo sistema di drenaggio integrato nella tastiera aiuta a proteggere i componenti interni da versamenti accidentali d’acqua.

Acer Chromebook Spin 311, Acer Chromebook 512 e Acer Chromebook 511 sono inoltre dotati di tasti ancorati meccanicamente che sono estremamente difficili da rimuovere, anche per gli studenti più curiosi, ma al contempo consentono ai tecnici di rimuovere o riparare la tastiera con semplicità. Cerniere e porte I/O rinforzate proteggono i dispositivi dall’usura dovuta a un uso frequente.

Attenzione all’ambiente con la touchpad OceanGlass

A testimonianza dell’impegno di Acer alla sostenibilità, tutti e quattro i Chromebook presentano l’esclusiva touchpad ecologica OceanGlass™ realizzata interamente in materiale plastico di riciclo proveniente dagli oceani. Oltre a contribuire alla riduzione dei rifiuti plastici alla deriva nei mari, questo materiale è particolarmente reattivo nel rispondere ai comandi e restituisce al tatto una piacevole consistenza vetrosa.

Inoltre, Acer Chromebook Spin 311, Acer Chromebook 512 e Acer Chromebook 511 integrano materiali plastici Post-Consumer Recycled (PCR) nella struttura dello chassis a ulteriore esempio dell’impegno a 360° di Acer verso la sostenibilità.

Acer Chromebook 512 — maggiore produttività grazie al display più alto

Il nuovo Acer Chromebook 512 (C852) è dotato di un display da 12 pollici con rapporto d’aspetto di 3:2 che offre il 18% in più di spazio verticale rispetto a un display 16:9 e consente di leggere più agevolmente documenti scritti, mappe e fotografie senza farli scorrere verticalmente. Come opzione, è disponibile un display con funzionalità multi touch.

Acer Chromebook 512 offre un’eccezionale esperienza di didattica da remoto grazie ai due microfoni integrati e alla webcam con tecnologia TNR che restituisce una qualità video superiore. Inoltre un filtro di riduzione degli infrarossi in vetro blu integrato nel modulo della webcam contribuisce a minimizzare flare causato dalle luci alle spalle dell’utente. Dotato dei più recenti processori Intel® N-series, Acer Chromebook 512 (C852) unisce alte prestazioni a 12 ore di durata della batteria, in una configurazione ideale per reggere all’uso, fra aula e compiti a casa, di una tipica giornata di scuola.

Acer Chromebook 511 — design compatto, sicurezza per i più piccoli

Acer Chromebook 511 (C734/C734T) è un Chromebook da 11,6 pollici disponibile con display standard oppure multi-touch montato su uno chassis compatto e robusto ideale per i programmi 1:1, i laboratori informatici e le connessioni wireless. Inoltre, questo Chromebook è particolarmente adatto per essere utilizzato in sicurezza anche dai più piccoli, grazie alla conformità con gli standard ASTM F963-16 di sicurezza dei giocattoli e UL/IEC 60950-1.

Acer Chromebook 511 offre fino a 12 ore di durata della batteria oltre alle alte prestazioni dei più recenti processori Intel® N-series. Per le esigenze di didattica da remoto, i doppi microfoni e la webcam HD con riduzione del flare consentono di fatto agli studenti di portare la scuola con sé ovunque si trovino. La tecnologia Temporal Noise Reduction (TNR) potenzia ulteriormente la qualità della resa video, specialmente in condizioni di scarsa illuminazione, grazie alla capacità di analizzare e utilizzare simultaneamente le informazioni provenienti da molteplici fotogrammi.

Acer Chromebook 314 — display da 14 pollici di grandi dimensioni

Ideale per gli amministratori IT, gli insegnanti e gli studenti più grandi che hanno esigenze di lavorare in multitasking su lezioni e progetti, Acer Chromebook 314 (C934/C934T) è dotato di una scocca compatta e di un display FHD IPS touchscreen da 14 pollicicon cornici sottili da 8,1 mm.. Il rivestimento antiriflesso dello schermo, disponibile anche con l’opzione with multi-touch[6], ne consente l’utilizzo in condizioni di illuminazione intensa.

Chromebook 314 offre un’eccezionale esperienza di didattica da remoto. La webcam con tecnologia TNR di riduzione del flare migliora la qualità del video, l’audio DTS restituisce un suono di alta qualità privo di distorsioni, mentre una coppia di microfoni integrati cattura l’audio con chiarezza. Chromebook 314 è inoltre dotato dei più recenti processor Intel® N-series che assicurano alte prestazioni e fino a 10 ore di durata della batteria. Studenti e insegnanti godranno inoltre dell’affidabile connettività wireless Intel® Wi-Fi 6 (Gig+) con velocità fino a tre volte superiori al Wi-Fi 5.

Acer Chromebook Spin 311 — convertibile di lunga durata

Progettato per gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado, Acer Chromebook 311 (R722T/R723T) è un robusto dispositivo convertibile ottimizzato per la didattica a distanza in qualsiasi luogo. Il suo reattivo display da 11,6 pollici è protetto da un robusto schermo Corning Gorilla Glass con trattamento antimicrobico agli ioni d’argento che resiste alla proliferazione di microrganismi sulla superficie. Le due cerniere a 360° ne consentono l’utilizzo in quattro modalità, ad esempio aperto a libro per utilizzare la tastiera, oppure a tenda per mostrare presentazioni a piccoli gruppi di persone.

Il processore MediaTek MT8183 contribuisce con la sua efficienza a una durata della batteria fino a 15 ore . La webcam HD è dotata di un otturatore meccanico per assicurare la privacy quando non si è in call. Per una connettività ottimale, Acer Chromebook 311 è disponibile con Wi-fi 6 e Bluetooth 5.2 (R723T) oppure Wi-Fi 5 e Bluetooth 4.2 (R722T) a seconda della configurazione.

Prezzi e disponibilità

Acer Chromebook 512 (C852) sarà disponibile in Italia nel secondo trimestre con prezzi indicativi a partire da EUR 359.

Acer Chromebook 511 (C734/T) sarà disponibile in Italia nel secondo trimestre con prezzi indicativi a partire da EUR 329.

Acer Chromebook 314 (C934/T) sarà disponibile in Italia nel secondo trimestre con prezzi indicativi a partire da EUR 369.

Acer Chromebook Spin 311 (R722T) sarà disponibile in Italia nel secondo trimestre con prezzi indicativi a partire da EUR 339.

Le specifiche, i prezzi e le disponibilità possono variare da regione a regione. Ulteriori informazioni su www.acer.com.