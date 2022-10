Acer presenta Swift Edge (SFA16-41), il laptop OLED da 16 pollici più leggero al mondo

Acer presenta Acer Swift Edge (SFA16-41), il più leggero laptop OLED da 16 pollici. Progettato per massimizzare la produttività e la creatività dei professionisti moderni che lavorano in modalità ibrida, il PC è basato su processori delle serie AMD Ryzen PRO 6000 e AMD Ryzen 6000 e incorpora il processore di sicurezza Microsoft Pluton, per proteggere il dispositivo da attacchi sempre più sofisticati. Acer Swift Edge presenta inoltre un display OLED 4K che supporta il 100% della gamma di colore DCI-P3 e restituisce una luminosità massima di 500 nits per una resa visiva di livello cinematografico.

L’eccezionale design del dispositivo è valso a Acer Swift Edge i riconoscimenti di un Red Dot 2022 award e di un Good Design award 2022.

Design elegante, accattivante e ultraleggero

Con un peso di soli 1,17 kg e uno spessore di 12,95 mm, Acer Swift Edge presenta una scocca ultrasottile in lega di magnesio e alluminio (Mg-Al) che lo rende altamente portatile e al contempo robusto. Il design è caratterizzato da dettagli strutturali precisi e lineari che esaltano lo stile e la qualità della serie Swift. Assieme all’incredibile display, alla progettazione accurata delle cerniere e all’incavo anteriore studiato per facilitare l’apertura, Acer Swift Edge rappresenta un’eccellente scelta per quei professionisti che non vogliono rinunciare allo stile di un prodotto che li accompagni nella loro vita attiva e frenetica.

Prestazioni e funzionalità di sicurezza ai vertici

Grazie ai processori serie AMD Ryzen PRO 6000, Acer Swift Edge ha tutta la potenza necessaria a sostenere le esigenze di calcolo delle più comuni applicazioni e attività professionali. Chi fa un uso intensivo del proprio dispositivo ha a disposizione un’eccezionale rapidità di calcolo e una risposta fluida che consentono una maggiore produttività grazie a un massimo di 8 performance core “Zen 3+” basati sull’avanzata tecnologia di elaborazione a 6nm. Per gli amministratori IT, le tecnologie AMD PRO offrono funzionalità di sicurezza su diversi livelli che consentono di tenere a bada le minacce informatiche oltre e una completa serie di opzioni di gestione per una stabilità e un’affidabilità a lungo termine.

I processori integrano Microsoft Pluton, un processore di sicurezza progettato da Microsoft che rafforza la protezione dei PC con Windows 11 salvaguardando dati sensibili quali credenziali e chiavi di cifratura. Come ulteriore elemento di sicurezza per l’utente e i dati aziendali, il dispositivo è dotato di autentificazione biometrica e di uno slot per lucchetti Noble Wedge.

Display e connettività eccezionali

Acer Swift Edge offre un eccezionale display OLED 4K (3840x2400) che supporta il 100% della gamma di colori DCI-P3 e restituisce una luminosità massima di 500 nits, tempi di risposta di 0,2 ms, colori realistici e una nitidezza sensazionale per una resa visiva di livello cinematografico. Il display da 16 pollici presenta cornici sottili con un rapporto schermo/chassis del 92% ed è certificato VESA DisplayHDR True Black 500 e TÜV Rheinland Eyesafe® per un’esperienza di visualizzazione confortevole anche per periodi estesi.

Acer Swift Edge offre inoltre le più avanzate opzioni di connettività, con Wi-Fi 6E per connessioni wireless ad alta velocità è un’esperienza di streaming 4K fluida. Presenta inoltre numerose porte, tra cui una HDMI 2.1, due USB 3.2 Gen 2 Type-C con funzionalità di ricarica rapisa, due USB Type-A e un jack audio.

Prezzo e disponibilità

Acer Swift Edge (SFA16-41) sarà disponibile in Italia a novembre a partire da EUR 1.599.