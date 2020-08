Activision svelerà Call of Duty: Black Ops Cold War il 26 Agosto

Ebbene sì, nel mentre non si sa ancora nulla in merito al prossimo capitolo della serie Battlefield di EA Games e DICE, Activision si porta "avanti" ed annuncia che il prossimo mercoledì 26 Agosto svelerà il nuovo Call of Duty.

Più che avanti possiamo dire che si tratta di un passo indietro, dato che dalla guerra dei giorni nostri apprezzata in CoD Modern Warfare a novembre dello scorso anno, si passerà ora alla Guerra Fredda.

Da qui il nome Call of Duty: Black Ops Cold War del quale, purtroppo, non conosciamo alcun dettaglio, se non che sarà sviluppato da Treyarch e Raven Software. Vi lasciamo al teaser trailer da poco pubblicato, in attesa dell'annuncio ufficiale: