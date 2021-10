ADATA lancia i nuovi moduli di memoria RAM DDR5-4800

ADATA (Taiwan Stock Exchange: 3260.TWO), produttore di moduli DRAM ad alte prestazioni, prodotti NAND Flash, accessori mobile, prodotti gaming e soluzioni industriali annuncia oggi l’ADATA DDR5-4800, un modulo di memoria DDR5 di nuova generazione in grado di raggiungere frequenze fino a 4800 MT/s e dotato di una capacità fino a 32gb.

Inoltre, ADATA, ha collaborato con sei importanti brand produttori di schede madri, tra cui AORUS, ASROCK, ASUS, GIGABYTE, MSI e ROG per garantire prestazioni e compatibilità ottimali su un'ampia gamma di schede madri.

"Attraverso le nostre forti capacità di ricerca e sviluppo e le strette partnership con i principali produttori di schede madri del mondo, ci impegniamo a offrire moduli di memoria con prestazioni di nuova generazione, capacità più elevate e stabilità migliorate", ha affermato Nick Dai, Senior Manager dei prodotti DRAM di ADATA. "Nei prossimi mesi, continueremo a lanciare una gamma diversificata di prodotti DDR5 per soddisfare le diverse esigenze di creatori, gamers ed altri utenti".

Un aggiornamento in velocità, capacità e stabilità

Considerando che sempre più core (delle CPU) e di maggiori larghezze di banda vengono richiesti negli ultimi anni, i moduli di memoria, con prestazioni più elevate, sono fondamentali per rimanere al passo con l'era del 5G, dell'IoT e del WiFi 6. Rispetto ai moduli di memoria della generazione precedente, le DDR5 consentono a ciascuno Core della CPU di allocare più larghezza di banda, migliorando notevolmente le prestazioni complessive del PC.

L'ADATA DDR5-4800 ha un clock fino a 4800 MHz e sono disponibili nelle varianti da 8 GB, 16 GB o 32 GB per prestazioni eccellenti e ampia capacità. Presenta inoltre la tecnologia “Error Correcting Code” e un circuito integrato di gestione dell'alimentazione (PMIC) per trasmettere i dati in modo più accurato e con una migliore efficienza energetica.

Garantire prestazioni e compatibilità ottimali attraverso le collaborazioni

La piattaforma INTEL di 12° generazione accoglierà presto l'uso dei moduli di memoria DDR5 entro la fine di ottobre e ADATA ha condotto test congiunti con i vari brand produttori di schede madri come AORUS, ASROCK, ASUS, GIGABYTE, MSI e ROG per garantire compatibilità e prestazioni ottimali. Il modulo di memoria DDR5-4800 sarà offerto in singolo modulo da 8 GB, 16 GB e 32 GB o in un doppio kit da 8 GB x 2, 16 GB x 2 e 32 GB x 2. Le varianti SO-DIMM saranno disponibili entro il quarto trimestre di quest'anno per soddisfare le esigenze degli utenti di laptop.

La Massima Qualità ed Affidabilità

Il modulo di memoria ADATA DDR5-4800 è realizzato con chip di alta qualità, è stato sottoposto a severi test ed è conforme agli standard JEDEC e RoHS per la massima qualità ed affidabilità. Per una maggiore tranquillità, il modulo viene fornito con una garanzia a vita.