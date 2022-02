ADATA Premier Extreme SDXC SD7.0 è la prima al mondo ad ottenere la verifica SD7.0

ADATA, produttore di moduli DRAM ad alte prestazioni, prodotti NAND Flash, accessori mobile, prodotti gaming, propulsori elettrici e soluzioni industriali ha annunciato oggi che la sua Premier Extreme SDXC SD7.0 Express Card , dotata di un controller SMI SM2708AB, è la prima SD Express Card al mondo a superare l'SD Express Verification Program (SVP) di SD Association.

Questo stato di verifica conferma che la SD Express Card soddisfa i rigorosi standard di interfaccia SDA per prestazioni e affidabilità. La Premier Extreme SDXC Express Card consentirà agli utenti di sfruttare appieno i più recenti laptop abilitati con lo standard SD Express.

"Grazie alla loro compattezza, le schede SD sono state e continuano ad essere un pilastro per content creators, professionisti e utenti generici nonostante le loro capacità inferiori rispetto ad altri dispositivi di archiviazione", ha affermato Ibsen Chen, Direttore del marketing di prodotto di ADATA. "Tuttavia, con la scheda ADATA Premier Extreme SDXC SD7.0 Express verificata da SVP, offriamo agli utenti una scheda SD che soddisfa gli standard di un mondo moderno in cui contenuti di alta qualità e velocità di trasferimento dati elevate sono le norme".

Ultracompatta, ma funziona come un SSD

Con il supporto allo standard PCIe Gen3x1 ed NVMe, la scheda ADATA Premier Extreme SDXC SD7.0 Express offre prestazioni di lettura e scrittura fino a 800/700 MB/s, ovvero circa 1,5 volte più veloce degli SSD SATA. Rispetto alle schede SD UHS-II e alle schede SD UHS-I, è rispettivamente circa 2,7 e 8 volte più veloce.

La Premier Extreme SDXC Express Card è retrocompatibile con lo standard UHS-I. Può essere inserita in fotocamere digitali per scattare foto di alta qualità o video 4K e quindi anche inserita in un PC che supporta l’SD 7.0 per l'editing o la riproduzione senza interruzioni. Il miglioramento delle prestazioni offerto dal PCIe Gen3x1 ed NVMe mette la scheda ADATA Premier Extreme SDXC SD7.0 Express alla pari delle unità a stato solido, ma con il vantaggio importante, quello delle dimensioni.

La Premier Extreme SDXC Express Card supporta apparecchiature video con standard UHS-I, con una velocità di lettura e scrittura di 100 MB/s, ed è conforme alla classe di velocità video V30. Ciò significa che è pienamente qualificata per lavorare con le principali applicazioni di registrazione video Ultra HD 4K per aiutare gli utenti a creare contenuti di alta qualità e di livello professionale. La Premier Extreme SDXC Express Card è dotata di 256 GB o 512 GB di capacità per offrire ampio spazio di archiviazione per una varietà di esigenze.