ADATA presenta gli SSD PCIe M.2 2280 della serie LEGEND

ADATA (Taiwan Stock Exchange: 3260.TWO), produttore di moduli DRAM ad alte prestazioni, prodotti NAND Flash, accessori mobile, prodotti gaming e soluzioni industriali ha annunciato una nuova serie di unità a stato solido (SSD), la serie ADATA LEGEND, orientata ai creators di esigenze e budget diversi. Sono presenti gli ADATA LEGEND 740, 750 e 840.

Accelerare la creatività

Il LEGEND 740 e il 750 utilizzano il PCIe Gen3 x4 e l’NVMe 1.3 per fornire velocità di lettura e scrittura sequenziali fino a 2.500/2.000 e 3.500/3.000 mb/s, rispettivamente, per offrire ai creators le prestazioni di cui hanno bisogno per creare senza limitazioni. Le loro specifiche M.2 2280 supportano le ultime piattaforme Intel® e AMD per le creazioni sui PC più recenti, inclusi desktop e laptop. Per gli utenti che necessitano di un boost maggiore, il LEGEND 840 sfrutta il PCIe Gen4 x4 e l’NVMe 1.4 offrendo così velocità di lettura e scrittura fino a 5.000/4.500 mb/s.

Produttività senza interruzioni

I LEGEND 740, 750 e 840 sono dotati di tecnologia “SLC Caching” e “Host Memory Buffer” per una produttività senza interruzioni. Ciò fornisce loro velocità di lettura casuale 4K fino a 180K/200K, 480K/260K e 440K/400K IOPS, rispettivamente. In termini di capacità, la serie LEGEND arriva fino a 1 TB di capacità.

Protetto, accurato ed affidabile

Tutti e tre gli SSD sono dotati di un dissipatore sobrio ed elegante. I dissipatori non solo hanno un bell'aspetto, ma aiutano anche a mantenere le temperature basse fino al 15% per prestazioni e stabilità ottimali. Con il “Low Density Parity Check Code” e la crittografia AES a 256 bit, gli SSD garantiscono la trasmissione dei dati in modo accurato e offrono la fondamentale sicurezza con tutti i creators cercano.

Gli SSD della serie LEGEND utilizzano solo circuiti integrati di alta qualità che sono stati rigorosamente testati per la massima durata. Per una maggiore tranquillità, sono coperti da una garanzia di 5 anni.

Gioca duro anche tu

Il LEGEND 840 può anche essere installato su una PS5 come unità secondaria, offrendo agli utenti più spazio di archiviazione e un tempi di caricamento più rapidi.