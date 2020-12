ADATA presenta il nuovo SSD esterno SE770G con illuminazione RGB

ADATA, produttore leader di moduli DRAM ad alte prestazioni e prodotti NAND Flash, annuncia oggi il lancio dell'unità a stato solido (SSD) esterna ADATA SE770G RGB. L’SE770G offre connettività USB3.2 Gen 2 Type-C, velocità di lettura/scrittura fino a 1000/800 MB/s e un ampio pannello di illuminazione RGB.

Audace e molto luminoso

L'SE770G non è il tipico ed ordinario SSD esterno. Con un ampio pannello RGB, illuminerà gli spazi di lavoro in casa e in viaggio con un glorioso effetto cubico. In passato, gli SSD esterni erano relegati nell'ombra, mentre altre periferiche e dispositivi adornati di led RGB hanno preso i riflettori sulle scrivanie delle persone. Con l'SE700G, è arrivato il momento di far vedere gli SSD esterni.

Velocità pazzesche

Con la connettività USB 3.2 Gen 2, l'SE770G offre velocità di lettura/scrittura fino a 1.000/800 MB/s ovvero fino a 12,5 volte più veloci rispetto ai tradizionali dischi rigidi esterni. Ciò significa che può trasferire un file video 4K da 10 GB in soli 20 secondi. L'SE770G offre anche la connettività USB di tipo C, che permette di collegare il dispositivo senza problemi grazie al design del connettore simmetrico che si inserisce, ogni volta, indipendentemente dall'orientamento. L’SE770G è perfetto per l’uso comune e quotidiano ma anche per quello gaming. Oltre alla sua illuminazione RGB stilistica, può essere collegato a console per uno spazio di archiviazione esteso e tempi di caricamento del gioco più rapidi.

Compatibilità con tutti i principali sistemi operativi

Android, macOS e Windows, l'SE770G li supporta tutti. Gli utenti possono godersi video, foto, musica e tutto il resto in qualsiasi momento condividendoli facilmente su più dispositivi. Per la massima tranquillità, l’ADATA SE770G è coperto da una garanzia di 3 anni.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del produttore, a questa pagina.