Adata presenta il nuovo SSD esterno SE880 ultra compatto

ADATA, produttore di moduli DRAM ad alte prestazioni, prodotti NAND Flash, accessori mobile, prodotti gaming, propulsori elettrici e soluzioni industriali annuncia oggi l'unità a stato solido (SSD) esterna ADATA SE880. Quest’ultimo SSD esterno di ADATA supporta lo standard USB 3.2 Gen2 x2. E’ dotato di una porta type C e offre prestazioni di lettura fino a 2000 MB/s.

Tutto questo è racchiuso in un form factor ultra compatto che è più piccolo di una custodia per AirPods. Questi attributi lo rendono perfetto per i content creators e i gamers di PC e console che vogliono portare con sé il loro archivio videoludico.

A tutta velocità con l’USB 3.2 Gen2 x2

L'SE880 supporta l’USB 3.2 Gen2 x2 ed è in grado di fornire velocità di trasmissione fino a 20 Gb/s. Questo significa che è due volte più veloce di un SSD USB 3.2 Gen 2x1 e quattro volte più veloce di SSD USB 3.2 Gen 1x1. Ciò consente all'SE880 di raggiungere velocità di lettura/scrittura fino a 2000 MB/s ovvero circa venti volte più veloce dei normali dischi rigidi esterni. Questa incredibile velocità offre la massima versatilità ai creators, consentendo loro di accedere e modificare file di grandi dimensioni direttamente sull'SE880, eliminando la necessità di trasferire i file sul proprio PC. L'SE880 è disponibile nelle varianti da 500 GB e 1 TB.

Compatibilità senza problemi per gli spostamenti

Supportando molte delle ultime console di gioco, l'SE880 è ideale per archiviare tonnellate di giochi senza occupare troppo spazio fisico. La straordinaria velocità in lettura offerta dall'SE880 consentirà ai gamers di caricare i propri giochi direttamente dall’SSD senza avere spiacevoli interruzioni. Inoltre, che si tratti di Android, macOS, Windows o altri sistemi operativi, gli utenti non dovranno preoccuparsi della compatibilità a casa o in movimento. Possono connettersi facilmente tramite la sua porta di Type C, svolgere il necessario e ripartire.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del produttore, a questa pagina.