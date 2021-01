ADATA si prepara a portare sul mercato le schede SD Express entro il secondo trimestre del 2021

ADATA (Borsa di Taiwan: 3260.TWO), produttore di moduli DRAM ad alte prestazioni, prodotti NAND Flash, accessori mobile, prodotti gaming e soluzioni industriali, prevede di rilasciare schede SD Express di prossima generazione entro il secondo trimestre di 2021.

Con l'ascesa degli influencer nei vari social, dei contenuti generati dagli utenti e l'implementazione delle reti 5G in tutto il mondo, i creatori di contenuti e tanti altri cercano prodotti portatili ad alta capacità, ad alte prestazioni e che possono soddisfare le loro esigenze.

A tal fine, la SD Association (SDA) ha rilasciato l’SD7.0, che ha introdotto due nuove importanti funzioni, che includono le interfacce PCIe e NVMe nelle schede di memoria SD per un significativo aggiornamento delle velocità di lettura/scrittura. Queste nuove schede SD saranno note come schede SD Express. ADATA lancerà una nuova scheda di memoria SD Express entro il secondo trimestre del 2021.

L’interfaccia PCIe e NVMe incrementano le velocità del 300%

Incorporare le interfacce PCIe e NVMe nelle schede di memoria SD è il passo logico successivo per soddisfare le esigenze degli utenti. In primo luogo, entrambe le interfacce sono già standard nelle unità a stato solido (SSD), il che consente loro di funzionare a velocità elevate fino a 1000 MB/s. Nel frattempo, le schede SD sono già ampiamente utilizzate nelle fotocamere e in altri dispositivi. Tuttavia, in passato, le prestazioni delle schede SD erano limitate all'interfaccia UHS-II con una velocità massima del bus di 312 MB/s, molto indietro rispetto alle unità a stato solido e limitando la loro applicabilità in determinate attività. Per poter utilizzare tutto il potenziale delle schede SD, SDA ha rilasciato la specifica SD7.0, che includeva l'uso di pin aggiuntivi, tra gli altri miglioramenti, per supportare le interfacce PCIe e NVMe. Ciò consentirà lo sviluppo di schede SD Express di prossima generazione che offriranno significativi vantaggi continuando a preservare il “factor form” di una scheda SD.

ADATA rilascerà le nuove schede SD Express entro il secondo trimestre del 2021

Poiché le schede SD sono già ampiamente utilizzate dai creatori di contenuti, l'adozione delle schede SD Express sarà una conseguenza per la maggior parte di loro. Non solo le schede SD Express condividono lo stesso “factor form” delle schede SD , ma sono anche retrocompatibili con l’UHS-I per un uso continuato in fotocamere e altri dispositivi. Con l'aggiunta dell’SD7.0, però, gli utenti saranno in grado di trasferire i loro contenuti ad alta definizione su PC a velocità molto più elevate, rendendoli una valida alternativa agli SSD esterni più voluminosi.

ADATA ha in programma di lanciare una nuova scheda SD Express entro il secondo trimestre del 2021. Sfruttando l’interfaccia PCIe Gen3x1, le schede offriranno velocità di lettura/scrittura fino a 825/410 MB/s per soddisfare le esigenze degli utenti, in particolare quelli che utilizzano laptop Creator con slot per lettore di schede SD7.0.