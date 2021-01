ADATA si prepara al lancio dei moduli di memoria DDR5 di nuova generazione

ADATA (Borsa di Taiwan: 3260.TWO), produttore di moduli DRAM ad alte prestazioni, prodotti Flash NAND, accessori mobile, prodotti gaming e soluzioni industriali, si sta preparando a lanciare i moduli di memoria DDR5 di nuova generazione per offrire agli utenti un aggiornamento significativo in termini di velocità, capacità e maggiore larghezza di banda per il trasferimento dei dati.

ADATA ha lavorato a stretto contatto con due principali produttori di schede madri, ovvero MSI e Gigabyte, per garantire un'esperienza ottimizzata assicurando sinergie tra i moduli DDR5 di ADATA e le loro ultime piattaforme Intel.

ADATA unisce le forze con MSI e Gigabyte

Parallelamente allo sviluppo dei nuovi moduli di memoria, ADATA ha lavorato a stretto contatto con due principali produttori di schede madri, ovvero MSI e Gigabyte, i suoi partner strategici a lungo termine, per garantire che le loro nuove piattaforme possano trarre il massimo vantaggio dalle DDR5. Tra le altre iniziative, ADATA, MSI e Gigabyte hanno condotto test e ricerche congiunte per garantire un overclock delle DDR5 ottimale sulle ultime piattaforme Intel per soddisfare gli standard più esigenti dei giocatori. ADATA e i produttori lanceranno simultaneamente i moduli DDR5 e le schede madri conformi allo standard DDR5 per offrire prestazioni elevate ad un'ampia gamma di utenti, comprese aziende, gamers e creatori, per citarne alcuni.

"In qualità di partner strategici di lunga data, Gigabyte e ADATA si sono impegnati a testare i prodotti DRAM per garantire eccezionali prestazioni in overclock sulle ultime piattaforme Intel", ha affermato un rappresentante di Gigabyte. "Con la DDR5 di nuova generazione, il nostro impegno non è diverso e continuiamo a verificare la sinergia dei nostri prodotti per garantire operazioni fluide e affidabili".

"La partnership strategica tra MSI e ADATA è una relazione complementare che riunisce l’esperienza di ADATA nel campo della memoria e le competenze chiave di MSI in schede madri e PC", ha affermato un rappresentante di MSI. "Insieme, lavoriamo mano nella mano per confermare che i nostri prodotti possono funzionare insieme per offrire le massime prestazioni che le DDR5 possono offrire sulle più recenti piattaforme Intel".

"ADATA ha sempre cercato di far progredire la tecnologia al livello successivo, e le DDR5 è il nostro prossimo obiettivo in questa ricerca", ha affermato Nick Dai, Direttore marketing dei prodotti di ADATA. "Nei nostri viaggi per innovare e far progredire la tecnologia, non siamo mai stati soli e siamo fortunati ad avere MSI e Gigabyte come partner per portare sul mercato il meglio che la tecnologia ha da offrire".

Prestazioni più veloci e capacità più elevate per la nuova era tecnologica

Con l'arrivo delle reti 5G, Wi-Fi 6 e processori con sempre più core, i moduli di memoria devono tenere il passo con questi sviluppi per garantire un'elaborazione ottimizzata. Di conseguenza, ADATA si è concentrata sullo sviluppo di moduli di memoria DDR5 di nuova generazione che offriranno velocità, capacità e larghezza di banda maggiori per i core delle CPU. La memoria DDR5 di ADATA offre velocità fino a 8400 MT/s e ha capacità fino a 64 GB. I moduli saranno inoltre dotati di funzionalità come la correzione degli errori (ECC) per una maggiore precisione,affidabilità e funzionalità nel gestire l'alimentazione per una migliore efficienza energetica con una riduzione del consumo energetico fino a 1,1 V.

Scopri di più sui nuovi moduli di memoria DDR5 di ADATA al 2021 CES ALL Digital:

Quando: 11 gennaio 2021 - Dove: https://digital.ces.tech/home