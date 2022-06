Adobe rilascia aggiornamenti importanti per Photoshop e Lightroom

Adobe ha annunciato oggi importanti aggiornamenti delle applicazioni Creative Cloud, tra cui Photoshop, Lightroom e Lightroom Classic, offrendo agli utenti funzionalità, vantaggi e valore nuovi e significativi. Gli aggiornamenti rilasciati oggi apportano ulteriori miglioramenti di editing e usabilità per Photoshop web (beta), mettono a frutto l’intelligenza artificiale e il machine learning con Adobe Sensei per contribuire a semplificare i flussi di lavoro complessi dei creativi e snelliscono la collaborazione cross-device (versioni desktop, web e mobili) per gli utenti di Photoshop e Lightroom.

“Queste innovative funzioni basate sull’AI per desktop, web e mobile semplificano e velocizzano ovunque la creazione di immagini straordinarie con Photoshop e Lightroom”, afferma Scott Belsky, chief product officer e executive vice president of Adobe Creative Cloud. “Non smettiamo mai di aggiungere a Photoshop web capacità nuove, non solo per renderlo un ottimo strumento di condivisione dei progetti in fase di revisione, ma anche per agevolare l’esecuzione da browser delle modifiche principali”.

Tra gli aggiornamenti presentati oggi figurano:

Per Photoshop, innovazioni supportate dall’AI e flussi di lavoro ampliati

I Filtri Neurali di Photoshop mettono nelle mani dei creativi tutta la potenza del machine learning e dell’intelligenza artificiale di ultima generazione. Realizzati per superare alcuni degli ostacoli alla creatività, i Filtri Neurali si sono affermati come uno degli strumenti AI di Photoshop più utilizzati. Riducono incredibilmente la complessità dei flussi di lavoro, rendendoli soluzioni trasformative di facile utilizzo per le modifiche e l’editing. A oggi sono più di quattro milioni i professionisti creativi che hanno applicato un totale di oltre 300 milioni di Filtri Neurali ai propri scatti.

Adobe rilascia un nuovo Filtro Neurale per il restauro fotografico creato per supportare gli utenti che, con un lavoro di pochi secondi, desiderano dare una seconda vita a immagini vecchie o danneggiate individuando ed eliminando graffi e altre piccole imperfezioni.

Adobe annuncia anche aggiornamenti a Photoshop web (beta), tra cui:

Nuove funzioni di modifica facili da usare, come Curve , Migliora Bordo , Scherma e Brucia e la Smart Objects Conversion ;

, , e la ; Accesso da browser mobile per rendere rapidi e semplici la revisione e l’inserimento di commenti;

per rendere rapidi e semplici la revisione e l’inserimento di commenti; Contenuti introduttivi e formativi per neofiti e per creativi più esperti che però non conoscono bene Photoshop;

e per neofiti e per creativi più esperti che però non conoscono bene Photoshop; Miglioramenti nelle prestazioni e nella UX

Nuove incredibili funzioni per tutto l’ecosistema Lightroom

Gli ultimi aggiornamenti per Lightroom e Lightroom Classic riservano delle novità importanti quanto a funzioni di modifica avanzate e permettono ai fotografi di adottare flussi di lavoro più agili. Le aggiunte più significative comprendono:

La possibilità per i fotografi di tagliare e applicare modifiche ai videoclip velocemente su Lightroom con gli stessi cursori e presets di modifica già utilizzati per le foto (su desktop e da mobile);

velocemente su Lightroom con gli stessi cursori e presets di modifica già utilizzati per le foto (su desktop e da mobile); Predefiniti Adattivi basati su AI, che consentono di applicare effetti diversi alle varie parti di una foto (Lightroom per desktop, Lightroom Classic, Adobe Camera Raw);

basati su AI, che consentono di applicare effetti diversi alle varie parti di una foto (Lightroom per desktop, Lightroom Classic, Adobe Camera Raw); Significativi miglioramenti dei flussi di lavoro per la regolazione dell’intensità dei predefiniti (Lightroom per desktop, mobile e web, Lightroom Classic) e per il confronto affiancato delle foto (Lightroom per desktop);

per la regolazione dell’intensità dei predefiniti (Lightroom per desktop, mobile e web, Lightroom Classic) e per il confronto affiancato delle foto (Lightroom per desktop); Correzione automatica degli occhi rossi basata su AI (Lightroom per desktop e Adobe Camera Raw);

basata su AI (Lightroom per desktop e Adobe Camera Raw); Nuovi Predefiniti Premium (Lightroom per desktop, mobile e web, Lightroom Classic e Adobe Camera Raw); e ancora

(Lightroom per desktop, mobile e web, Lightroom Classic e Adobe Camera Raw); e ancora Ampliamento delle capacità di Remix anche a Lightroom per dispositivi mobili e web.

Per tutti i dettagli sulle release dell’ecosistema Lightroom visita il blog Adobe.

Prezzi e disponibilità

Il Filtro Neurale per il restauro fotografico è già disponibile in Photoshop beta tramite l’app desktop Creative Cloud, mentre Photoshop web è disponibile al link https://creativecloud.adobe.com/cc/photoshop per tutti gli abbonati Photoshop.

Le ultime release di Lightroom e Lightroom Classic sono disponibili fin da ora e possono essere scaricate dall’app desktop Creative Cloud. Inizia oggi il rollout globale degli aggiornamenti di Lightroom per mobile; i download sono disponibili nell’App Store di Apple e su Google Play Store.

Adobe non smette di sfruttare la potenza dell’AI, ispirato dai principi guida di responsibilità, affidabilità e trasparenza.