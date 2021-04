Aeroplani sperimentali in arrivo questa primavera nel nuovo DLC di ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN

Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Share in Reddit

Nuovi aerei sono all’orizzonte per ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN con il nuovo DLC “Experimental Aircraft Series” in arrivo questa primavera! Dopo aver aggiunto alcuni dei velivoli più celebri e amati dei capitoli precedenti della serie, per la prima volta quelli aggiunti saranno completamente inediti.

Il DLC "Experimental Aircraft Series" porterà 3 tipologie di veri aerei sperimentali, sviluppati per migliorare le performance e le capacità di attacco:

F-15 S/MTD (The Boeing Company)

F-16XL (Lockheed Martin Corporation)

FB-22 Strike Raptor (Lockheed Martin)

Oltre ai 3 velivoli, saranno disponibili anche nuove skin ed emblemi dei piloti nemici e unità rivali dei giochi passati.

Spunti di lettura:

Svelati nuovi dettagli sulle funzionalità e la storia di ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN

ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN disponibile dal 1 Febbraio 2019 su Steam

TOKYO GAME SHOW, annunciati bonus pre-order e deluxe edition di ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN

ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN, svelati nuovi dettagli sul multiplayer grazie a un nuovo trailer

ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN, disponibile un nuovo dev-diary

ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN, svelati i contenuti dei prossimi DLC

Disponibile il DLC 4 di ACE COMBAT 7 SKIES UNKNOWN

ACE COMBAT 7 celebra il 25° anniversario della serie con un nuovo DLC

ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN festeggia il secondo anniversario con contenuti gratuiti