Affina e ridisegna la casa in The Sims 4: Dream Home Decorator

Electronic Arts e Maxis hanno annunciato oggi che il Game Pack The Sims 4 Dream Home Decorator arriverà il 1 giugno su PC e Mac tramite Origin e Steam, PlayStation 4 e Xbox One. In The Sims 4 Dream Home Decorator, i giocatori esperti di design potranno esprimere la loro creatività e trasformare gli spazi dei clienti da scialbi a favolosi grazie alla migliore esperienza possibile di ristrutturazione della casa.

"Con The Sims 4 Dream Home Decorator abbiamo voluto dare ai Simmini gli strumenti e le risorse per espandere le loro abilità di costruzione, affinché esprimano il loro talento di interior design in modi nuovi ed entusiasmanti", ha detto Jill Johnson, Producer di The Sims 4 Dream Home Decorator. "La nostra community ci ha sempre impressionato per l'ingegno e la creatività espresse nella costruzione di bellissime case per i loro Sims, e non vediamo l'ora di vedere gli incredibili progetti e rinnovamenti che prenderanno vita grazie alla nuova possibilità di carriera da Interior Decorator freelance".

Con la nuova carriera freelance come Interior Decorator i Sims potranno mettere alla prova il loro talento per l'interior design e trasformare i sogni di ristrutturazione della casa dei loro clienti in realtà. Per dare vita a un progetto di ristrutturazione di successo, i giocatori dovranno usare la loro immaginazione per sfruttare il pieno potenziale di uno spazio e ridisegnarlo in base alle esigenze dei loro clienti.

Poiché ogni progetto richiede un tocco personalizzato, i Sims dovranno conoscere i loro clienti, tenendo conto delle loro esigenze e del budget, di ciò che a loro piace e non piace, per dare nuova vita agli spazi e ottenere ottime referenze. Che si tratti di rinnovare una stanza singola, riprogettare un intero lotto o ristrutturare spazi commerciali, l'obiettivo di un Interior Decorator è rendere felici i suoi clienti!

The Sims 4 Dream Home Decorator introduce una serie di arredi nuovi e flessibili che aiuteranno i giocatori a portare un tocco magico ai loro lavori di ristrutturazione: dai divani componibili, agli scaffali modulari, ai fornelli e ai forni integrati. Una volta completato un progetto di ristrutturazione, i Simmini potranno mostrare gli spazi appena decorati con una grande rivelazione per vedere come reagiscono i loro clienti e creare confronti "prima e dopo" per sfoggiare le loro incredibili trasformazioni.

Il Game Pack The Sims 4 Dream Home Decorator sarà disponibile al prezzo di 19,99 €.