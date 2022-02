Africa Games Week si svolgerà a livello mondiale, il più grande evento di gioco in Africa inizia domani

Mentre il mondo solleva le ultime restrizioni COVID-19 sui viaggi, il team dell'Africa Games Week e la città di Cape Town non vedono l'ora di poter dare il via all'evento dal 23 al 25 febbraio 2022.

L'Africa Games Week è il più grande raduno di sviluppatori di giochi africani nel mondo, con oltre 150 sviluppatori provenienti da tutto il continente che si riuniscono in un unico luogo. L'Africa Games Week 2022 rimane un evento ibrido, dal vivo al V&A Waterfront di Cape Town e virtualmente sulla piattaforma dell'evento.

In tutto il mondo, il gioco è un grande business e l'Africa Games Week esplora il business del gioco

Fondata nel 2018 da Nick Hall (Interactive Entertainment SA) e Rex Bowden (CATALYZE), Africa Games Week è un evento di riferimento per gli sviluppatori di giochi indie africani e internazionali e i dirigenti di livello C di tutto il mondo. Aziende come Xbox, PlayStation, Ubisoft, Unity, Nintendo, Sega, Focus, Devolver, Landfall e molti altri si riuniscono, si incontrano e pianificano progetti futuri.

"L'Africa Games Week 2022 riunisce rappresentanti dell'industria e della comunità di gioco, creatori, sviluppatori ed editori da tutta l'Africa per incontrarsi e connettersi durante 3 giorni", dice Bowden. "Il nostro programma si concentra sulla creazione di opportunità più personali per la connessione e la condivisione di risorse tra le più grandi menti dell'industria del gioco africano; un altro motivo per cui andare completamente virtuale nel 2021 avrebbe sminuito il valore dell'evento. Speriamo che questo favorisca le partnership nella crescita dell'industria africana del Game Dev a livello locale e internazionale".

Geordin Hill-Lewis, sindaco della Città del Capo, dice che sono orgogliosi di sostenere ed essere la città ospitante dell'Africa Game Week. "Il gioco sta rapidamente diventando uno dei settori più importanti e innovativi della tecnologia. È un'area che attraversa varie industrie, creando soluzioni nell'intrattenimento e nell'educazione, e ha il potenziale per investimenti e grandi opportunità di creazione di posti di lavoro."

"Come Città del Capo, il nostro obiettivo è quello di fornire un maggiore sostegno a questa industria, compresa la messa in atto di infrastrutture e altri meccanismi che consentono di crescere. Il nostro sostegno a eventi come l'Africa Games Week ha lo scopo di garantire che gli sviluppatori di giochi, soprattutto i giovani, abbiano piattaforme per mostrare il loro lavoro, incontrando anche esperti del settore che possono elevare le loro competenze."

L'Africa Games Week 2022 è l'evento ombrello per più sotto-eventi.

La conferenza Make Games Africa - Business of Gaming è affiancata dal Nordic Game Discovery Contest (Svezia) e presenterà la A MAZE (Berlino) Train Jam, che si è svolta online nel dicembre 2021.

Africa StreamCon, una conferenza e un incontro per i creatori di contenuti africani e internazionali, riunisce agenzie pubblicitarie, piattaforme, marchi, avvocati e creatori per spiegare gli uni agli altri come vedono lo sviluppo dell'industria per creare una prospettiva e obiettivi condivisi.

Games for Change, che autorizza i creatori di giochi e gli innovatori sociali a guidare il cambiamento del mondo reale utilizzando giochi e media coinvolgenti, lancerà il suo capitolo africano durante l'evento di quest'anno; in preparazione per il loro primo evento satellite africano nel 2022.

Vai subito sulla piattaforma dell'Africa Games Week 2022 per prenotare il tuo posto!