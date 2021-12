After the Fall al debutto, disponibile il trailer di lancio

Vertigo Games, il ramo di sviluppo e pubblicazione specializzato in VR di Koch Media Group, ha lanciato il suo action FPS survival coop VR After the Fall su Meta Quest 2, PlayStation VR e Steam. After the Fall è il nuovo grande gioco VR dei creatori di Arizona Sunshine e unisce i giocatori su diverse piattaforme in un'intensa azione cooperativa a 4 giocatori e PvP nella Los Angeles congelata ispirata agli anni '80.

Il lancio è solo l'inizio: Vertigo Games ha rivelato i dettagli per la prima Frontrunner Season, che sarà disponibile gratuitamente per tutti i giocatori come parte dell'After the Fall - Launch Edition, e include quattro nuove mappe tra cui l'Harvest Run "Hollywood Boulevard" e l'arena PvP "Warehouse", nuove modalità di gioco, nuove armi e dispositivi e altro ancora. Oltre a ciò, Vertigo Games prevede di continuare ad espandere il mondo di After the Fall per tutti i giocatori.

“Il mondo in cui abbiamo iniziato lo sviluppo di After the Fall prima della pandemia, e il mondo in cui lo stiamo lanciando ora, non potrebbe essere più diverso. Così è il gioco VR. È cresciuto da un mercato di nicchia a uno pronto per diventare grande", ha dichiarato Richard Stitselaar, CEO di Vertigo Games. “Le nostre ambizioni sono cresciute con esso. After the Fall offre ai giocatori VR l'opportunità di connettersi con amici vecchi e nuovi su tutte le piattaforme, fare squadra e iniziare il loro viaggio. E il lancio è solo l'inizio. Abbiamo in programma di espandere il mondo di After the Fall per tutti i giocatori con più contenuti e funzionalità per molto tempo a venire".

Sviluppato da Vertigo Studios (Arizona Sunshine) e pubblicato da Vertigo Games, After the Fall è disponibile su Quest 2, PlayStation VR e PC VR.