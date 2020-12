Aggiornamento BIOS per schede madri AMD serie 400 di GIGABYTE per supportare i processori RyzenTM 5000

GIGABYTE TECHNOLOGY Co.Ltd, produttore leader di schede madri, schede grafiche e soluzioni hardware, ha annunciato oggi l'ultimo BIOS rilasciato sul sito web per le schede madri AMD X470 e B450 per garantire la compatibilità più completa e affidabilità con i processori della serie AMD Ryzen 5000.

GIGABYTE ha rilasciato il BIOS per migliorare le prestazioni delle schede madri della serie AMD 500 non appena AMD ha annunciato i processori della serie Ryzen 5000. Nel frattempo, GIGABYTE ha annunciato che avrebbe rilasciato il BIOS aggiornato per schede madri AMD non appartenenti alla serie 500 in un prossimo futuro, in modo che gli utenti possano godere del pieno potenziale dei processori AMD Ryzen 5000 con tutte le nuove funzioni e capacità offerte dalle ultime CPU.

Per le schede madri X470 e B450, gli ingegneri di GIGABYTE hanno avuto una verifica anticipata sull'ultimo codice AGESA del BIOS di AMD nell'ottobre di quest'anno. Il test completo dimostra che le schede madri GIGABYTE AMD X470 e B450 possono supportare perfettamente i processori della serie AMD Ryzen 5000. GIGABYTE ha caricato il BIOS ottimizzato per le CPU Zen3-core prima del lancio dei processori Ryzen serie 5000. Gli utenti delle schede madri AMD X470 e B450 possono godere dei vantaggi di compatibilità e stabilità ottimizzate tra nuovi processori e schede madri.

Sul sito web è stato caricato l'ultimo BIOS delle schede madri GIGABYTE AMD X470 e B450. Gli utenti possono ora scaricare e aggiornare il BIOS delle loro schede madri con @BIOS o Q-Flash.

Elenco dei più recenti BIOS GIGABYTE per schede madri AMD X470 e B450:

Chipsets BIOS Version X470 F60 B450 F60

