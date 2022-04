Al via il nuovo ASUSTOR Member Site

ASUSTOR, uno dei più importanti e innovativi produttori di NAS fondato nel 2011 con un investimento diretto di ASUSTek Computer Inc., annuncia il nuovo ASUSTOR Member Site.

Creato in base ai feedback e ai suggerimenti raccolti dai clienti con l’obiettivo di migliorare ulteriormente i livelli di customer satisfaction, l’ASUSTOR Member Site consentirà di rendere le esperienze degli utenti con il customer care e con il supporto tecnico ancor più soddisfacenti, grazie a un’interfaccia particolarmente semplice e intuitiva, in grado di facilitare e velocizzare la gestione delle richieste relative ai NAS che sono stati registrati sulla piattaforma.

Per effettuare l’accesso all’ASUSTOR Member Site, non occorre fare altro che utilizzare l’ID ASUSTOR che viene fornito durante le fasi di configurazione del NAS. Una volta effettuato il log-in, infatti, sarà possibile visualizzare una serie d’informazioni relative al prodotto come, ad esempio, il modello, il numero di serie, la versione del sistema operativo ADM, l’ID cloud e l’indirizzo IP. Nel caso in cui si possegga più di un NAS ASUSTOR, potranno venire visualizzate anche le infomazioni relative agli altri dispositivi registrati.

Coloro che a oggi non avessero ancora registrato il loro NAS, potranno farlo in qualsiasi momento attraverso l’interfaccia di gestione, cliccando su Impostazioni e poi su Registrazione. Dall’interno dell’ASUSTOR Member Site, inoltre, gli utenti potranno accedere direttamente ai moduli per le richieste al supporto tecnico, caricare in pochi istanti i propri screenshot, visualizzare in tempo reale lo stato dei propri ticket e visualizzarne la cronologia.

Per accedere all’ASUSTOR Member Site:

https://member.asustor.com

Per maggiori informazioni sui prodotti e sulle soluzioni ASUSTOR:

https://www.asustor.com/