Amazon Prime Day, i ricercatori di Check Point suggeriscono di stare attenti agli hacker

Milioni di consumatori attendono con ansia l’appuntamento annuale dei “pazzi” acquisti online di Amazon, l'Amazon Prime Day!

Quest'anno Amazon offre più di 1 milione di offerte speciali, per 48 ore a partire dal 13 ottobre. L'evento annuale di sconti è uno dei tanti vantaggi inclusi in un abbonamento Prime e le offerte sono disponibili esclusivamente ai 150 milioni di abbonati. Nel 2019, le vendite del Prime Day sono state stimate in oltre 7 miliardi di dollari.

Ma non sono solo i consumatori a non vedere l'ora di partecipare a questa annuale festa dello shopping: la aspettano anche gli hacker. I ricercatori di Check Point hanno condotto un'analisi delle minacce informatiche legate al Prime Day di Amazon nelle settimane precedenti l'evento. Hanno riscontrato un allarmante aumento del numero di domini registrati relativi ad Amazon che sono dannosi. Negli ultimi 30 giorni, si è registrato un aumento del 21% dei domini registrati contenenti la parola "Amazon", rispetto al mese precedente. Più di un quarto (28%) di questi domini sono risultati essere malevoli e un altro 10% sospetti.

Inoltre, il numero di domini registrati contenenti le parole "Amazon" e "Prime" è raddoppiato negli ultimi 30 giorni, con il 20% di questi domini che si sono rivelati malevoli.

Allarme registrazioni dei domini

E perché l’aumento delle registrazioni di domini è preoccupante? Il motivo è che i domini sono usati per attirare e intrappolare gli acquirenti online attraverso la loro somiglianza con l'URL familiare e fidato, in questo caso, Amazon.com. Gli hacker imitano i siti web di e-commerce di fiducia per spingere i consumatori a inserire i loro dati più sensibili, come i dati della carta di credito, i nomi, la data di nascita, l'indirizzo e-mail e fisico, e altri dettagli, nei siti malevoli creati dagli hacker. Armati di questi dati, gli hacker possono fare acquisti a loro piacimento, utilizzando i dati della carta di credito della vittima, o vendere questi dati ad altri criminali...

Come fare acquisti in sicurezza per l’Amazon Prime Day

Come voi siete a caccia di affari, anche gli hacker cercano di fare phishing utilizzando l’Amazon Prime Day. Per aiutare gli acquirenti a stare protetti, i ricercatori di Check Point hanno stilato 7 pratici consigli di sicurezza: