AMD al CES 2022, recap di tutti gli annunci

In occasione dell'evento livestream 2022 Product Premiere, il Presidente e CEO di AMD Dr. Lisa Su insieme ad alcuni dirigenti dell'azienda hanno annunciato nuovi dispositivi per PC notebook e desktop in grado di assicurare il massimo in termini di produttività, creazione di contenuti e gaming experience.

Nel corso dell'evento, sono stati rivelati oltre 30 nuovi prodotti AMD tra cui:

Venti nuovi processori AMD Ryzen serie 6000: Basati sull'architettura a 6nm "Zen 3+" e dotati della grafica integrata AMD RDNA 2 per l'esperienza Ryzen più veloce di sempre, la nuova lineup include Ryzen 6000 U-Series, la combinazione perfetta di performance ed efficienza per notebook sottili e leggeri e i processori Ryzen 6000 H-Series Mobile per potenti laptop pensati per il gioco e la creazione di contenuti.

Processore desktop Ryzen 7 5800X3D: Il primo processore AMD Ryzen con tecnologia AMD 3D V-Cache che offre incredibili esperienze di gioco. Basato sull'architettura "Zen 3", il nuovo processore desktop Ryzen 7 5800X3D è il processore per gaming più veloce al mondo, offrendo una media di gaming 1080p più veloce del 5% su titoli selezionati rispetto alla concorrenza.

Cinque AMD Radeon RX 6000M Series e nuove GPU Radeon RX 6000S Series mobile: la nuova ed ampliata gamma di soluzioni Radeon RX 6000M mobile offre prestazioni di gioco epiche per i notebook premium di prossima generazione. La nuova linea grafica Radeon RX 6000S mobile è ottimizzata per garantire efficienza energetica ed esperienza di gioco ad alte prestazioni nel segmento dei notebook ultra sottili.

Schede grafiche Radeon RX 6500 XT e RX 6400: Le nuove schede grafiche per desktop AMD Radeon RX 6500 XT e Radeon RX 6400 sono progettate per offrire incredibili esperienze di gioco a 1080p con i più famosi titoli AAA e esport.

AMD Software in arrivo - Adrenalin Edition release: Include AMD Radeon Super Resolution, una nuova tecnologia di upscaling driver-based che consente maggiori livelli di performance con immagini di alta qualità in migliaia di giochi.

AMD Advantage Framework e AMD 'Smart' Technologies: Gli aggiornamenti al portafoglio di tecnologie smart AMD includono i nuovi AMD SmartShift Max, AMD SmartShift Eco, e AMD Smart Access Graphics per assicurare prestazioni di gioco più veloci e una maggiore durata della batteria nei notebook AMD Advantage. Le soluzioni AMD Advantage proseguiranno nella loro espansione nel 2022 con più di 20 nuovi design di laptop.

In occasione dell'evento, AMD ha inoltre offerto un'anticipazione sui processori di prossima generazione "Zen 4" costruiti con processo produttivo a 5nm e basati sul nuovo Socket AM5 che, a partire dalla seconda metà del 2022, le garantirà una leadership senza precedenti in ambito processori.