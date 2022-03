AMD annuncia la disponibilità delle CPU EPYC di terza generazione con tecnologia 3D V-Cache

Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Share in Reddit

AMD annuncia oggi la disponibilità della prima CPU per data center al mondo che utilizza il die stacking 3D, i processori AMD EPYC di terza generazione con tecnologia AMD 3D V-Cache, in precedenza nome in codice "Milan-X".

Come le CPU server x86 più performanti per il technical computing, questi nuovi processori offrono la cache L3 più grande del settore, la leadership nel packaging innovativo e le moderne caratteristiche di sicurezza.

I processori AMD EPYC di terza generazione con tecnologia AMD 3D V-Cache offrono: