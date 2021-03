AMD annuncia le CPU EPYC serie 7003, Zen 3 alla conquista del settore server

In un evento digitale, AMD (NASDAQ: AMD) ha annunciato le nuove CPU AMD EPYC serie 7003, che includono AMD EPYC 7763, il processore per server con le prestazioni più elevate al mondo *. I nuovi processori della serie EPYC 7003 aiutano i clienti HPC, cloud e aziendali a fare di più, più velocemente, fornendo le migliori prestazioni di qualsiasi CPU del server con fino al 19% in più di istruzioni per clock.

“Con il lancio dei nostri processori AMD EPYC di terza generazione, siamo incredibilmente entusiasti di offrire la CPU per server più veloce al mondo. Questi processori estendono la nostra leadership nei data center e aiutano i clienti a risolvere le sfide IT più complesse di oggi, aumentando al contempo in modo sostanziale il nostro ecosistema ", ha affermato Forrest Norrod, vicepresidente senior e direttore generale, Data Center ed Embedded Solutions Business Group. "Non solo raddoppiamo le prestazioni rispetto alla concorrenza nei carichi di lavoro HPC, cloud e aziendali con le nostre più recenti CPU per server, ma insieme alle GPU AMD Instinct, stiamo rompendo la barriera exascale nel supercalcolo e aiutando ad affrontare problemi che in precedenza erano al di là dell'umanità. raggiungere. "

Processori AMD EPYC, alla base del moderno data center

Immediatamente disponibili, i processori AMD EPYC serie 7003 hanno fino a 64 core "Zen 3" per processore e introducono nuovi livelli di memoria cache per core, pur continuando a offrire la connettività PCIe 4 e la larghezza di banda di memoria leader della categoria che ha definito l'EPYC 7002 CPU della serie. I processori AMD EPYC di terza generazione includono anche moderne funzionalità di sicurezza tramite AMD Infinity Guard, che supportano una nuova funzionalità chiamata SEV-SNP (Secure Encrypted Virtualization-Secure Nested Paging). SEV-SNP espande le funzionalità SEV esistenti sui processori EPYC, aggiungendo potenti capacità di protezione dell'integrità della memoria per aiutare a prevenire attacchi dannosi basati su hypervisor creando un ambiente di esecuzione isolato.

Tutte queste caratteristiche e capacità si combinano per aiutare a ottenere risultati più rapidi e migliorare i risultati di business per i clienti HPC, cloud e aziendali.

• Per i clienti HPC che richiedono le capacità di elaborazione più elaborate per eseguire più simulazioni in un determinato periodo di tempo o utilizzare set di dati più grandi o modelli più complessi, i processori della serie AMD EPYC 7003 consentono tempi di discovery più rapidi con più I / O e throughput di memoria, e potenti core "Zen 3" che offrono fino al doppio delle prestazioni per i carichi di lavoro HPC rispetto alla concorrenza.

• Per i fornitori di cloud che necessitano di densità di elaborazione e capacità di sicurezza, i processori AMD EPYC serie 7003 offrono la più alta densità di core, funzionalità di sicurezza avanzate e prestazioni fino al doppio rispetto alla concorrenza.

• Per le aziende, dove le prestazioni e il time to value sono fondamentali per supportare il nuovo ambiente "lavoro da qualsiasi luogo", i processori AMD EPYC serie 7003 aiutano a migliorare l'efficienza e fornire valore e prestazioni. I nuovi processori aumentano l'elaborazione del database transazionale fino al 19%, migliorano gli ordinamenti analitici dei big data di Hadoop fino al 60% con un rapporto prezzo / prestazioni migliore del 61% rispetto alla concorrenza e offrono prestazioni superiori per un'infrastruttura iperconvergente flessibile: tutto ciò aiuta i CIO a trasformare dati in informazioni utilizzabili più velocemente.

Partner che utilizzano processori AMD EPYC serie 7003

Si prevede che l'ecosistema di processori AMD EPYC crescerà in modo significativo entro la fine del 2021 con oltre 400 istanze cloud che utilizzano tutte le generazioni di processori EPYC e 100 nuove piattaforme server che utilizzano processori EPYC di terza generazione. Le soluzioni basate sul processore AMD EPYC serie 7003 sono ora disponibili tramite numerosi OEM, ODM, fornitori di cloud e partner di canale in tutto il mondo.

AWS aggiungerà i processori della serie AMD EPYC 7003 alle famiglie di istanze principali di Amazon EC2 entro la fine dell'anno.

aggiungerà i processori della serie AMD EPYC 7003 alle famiglie di istanze principali di Amazon EC2 entro la fine dell'anno. Cisco ha introdotto i nuovi modelli di server rack Cisco Unified Computing System (Cisco UCS) con processori AMD EPYC serie 7003 progettati per supportare i moderni carichi di lavoro cloud ibridi.

ha introdotto i nuovi modelli di server rack Cisco Unified Computing System (Cisco UCS) con processori AMD EPYC serie 7003 progettati per supportare i moderni carichi di lavoro cloud ibridi. Dell Technologies ha annunciato il nuovissimo server PowerEdge XE8545 con CPU della serie AMD EPYC 7003 e la società supporterà i nuovi processori all'interno del proprio portafoglio di server PowerEdge.

ha annunciato il nuovissimo server PowerEdge XE8545 con CPU della serie AMD EPYC 7003 e la società supporterà i nuovi processori all'interno del proprio portafoglio di server PowerEdge. Google Cloud - i processori della serie AMD EPYC 7003 annunciati alimenteranno una nuova VM ottimizzata per il calcolo, C2D e un'espansione dell'attuale VM N2D per uso generale entro la fine dell'anno. Google Cloud Confidential Computing sarà disponibile sia su C2D che su N2D.

- i processori della serie AMD EPYC 7003 annunciati alimenteranno una nuova VM ottimizzata per il calcolo, C2D e un'espansione dell'attuale VM N2D per uso generale entro la fine dell'anno. Google Cloud Confidential Computing sarà disponibile sia su C2D che su N2D. HPE ha annunciato che raddoppierà la gamma di soluzioni basate su processore AMD EPYC, utilizzando i processori della serie AMD EPYC 7003 nei nuovi server HPE ProLiant, nei sistemi HPE Apollo e nei supercomputer HPE Cray EX.

ha annunciato che raddoppierà la gamma di soluzioni basate su processore AMD EPYC, utilizzando i processori della serie AMD EPYC 7003 nei nuovi server HPE ProLiant, nei sistemi HPE Apollo e nei supercomputer HPE Cray EX. Lenovo ha aggiunto dieci ThinkSystem Server Lenovo e soluzioni ThinkAgile HCI basate su processori EPYC di terza generazione e ha raggiunto oltre 25 nuovi record mondiali in un'ampia serie di benchmark standard di settore nelle aree dei carichi di lavoro.

ha aggiunto dieci ThinkSystem Server Lenovo e soluzioni ThinkAgile HCI basate su processori EPYC di terza generazione e ha raggiunto oltre 25 nuovi record mondiali in un'ampia serie di benchmark standard di settore nelle aree dei carichi di lavoro. Microsoft Azure - annunciate diverse nuove offerte di macchine virtuali basate sui processori della serie AMD EPYC 7003. Le macchine virtuali Azure HBv3 per le applicazioni HPC sono generalmente disponibili oggi e le macchine virtuali di Confidential Computing

- annunciate diverse nuove offerte di macchine virtuali basate sui processori della serie AMD EPYC 7003. Le macchine virtuali Azure HBv3 per le applicazioni HPC sono generalmente disponibili oggi e le macchine virtuali di Confidential Computing Oracle Cloud Infrastructure ha annunciato che sta estendendo le sue offerte di macchine virtuali flessibili e di elaborazione bare metal con la nuova piattaforma E4 basata sui processori AMD EPYC di terza generazione.

ha annunciato che sta estendendo le sue offerte di macchine virtuali flessibili e di elaborazione bare metal con la nuova piattaforma E4 basata sui processori AMD EPYC di terza generazione. Supermicro ha introdotto il processore della serie AMD EPYC 7003 nella famiglia Supermicro A + a singolo e doppio socket di sistemi Ultra, Twin, SuperBlade, Storage e GPU Optimized.

ha introdotto il processore della serie AMD EPYC 7003 nella famiglia Supermicro A + a singolo e doppio socket di sistemi Ultra, Twin, SuperBlade, Storage e GPU Optimized. Tencent Cloud annuncia la nuova istanza del server Tencent Cloud SA3, basata sui processori AMD EPYC di terza generazione.

annuncia la nuova istanza del server Tencent Cloud SA3, basata sui processori AMD EPYC di terza generazione. VMware ha annunciato la sua ultima versione di VMware vSphere 7, ottimizzata per sfruttare le prestazioni di virtualizzazione dei processori AMD EPYC, supportando le funzionalità di sicurezza avanzate dei processori, tra cui SEV-ES sia per le applicazioni basate su macchine virtuali che per le applicazioni containerizzate.

AMD EPYC 7003 Series - le specifiche tecniche:

8 canali per RAM ECC DDR4 a 3200MHz e supporto PCIe 4 a 128 linee per tutti i modelli