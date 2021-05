AMD e Mercedes-AMG Petronas Esports Team insieme per le competizioni virtuali di Formula Uno

AMD e il Mercedes-AMG Petronas Esports Team, il braccio di eSport del Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, hanno annunciato una nuova partnership per potenziare il team con tecnologie informatiche a livello di campionato e prestazioni per corse virtuali competitive.

Grazie alla partnership, AMD ha dotato il team di sport di Mercedes-AMG Petronas con la potente combinazione di schede grafiche AMD Radeon RX 6900 XT, basate sulla rivoluzionaria architettura di gioco AMD RDNA 2, il desktop AMD Ryzen 7 5800X best-in-class Processor, alimentati dai core più veloci per i giocatori PC con architettura core "Zen 3" e software Radeon avanzato per consentire i più alti framerate e un gameplay a bassissima latenza. Ottimizzate per i giochi eSport, le tecnologie hardware e software AMD forniranno ai piloti del Mercedes-AMG Petronas Esports Team un clic ultraveloce per i tempi di risposta, l'esperienza di guida più fluida e un vantaggio competitivo senza pari per le corse virtuali.

Con AMD al centro delle piattaforme di gioco del team, AMD Smart Access Memory, AMD Radeon Anti-Lag, AMD FidelityFX Contrast Adaptive Sharpening (CAS) e le tecnologie Ryzen ottimizzano ulteriormente i giochi di eSport competitivi massimizzando le prestazioni e offrendo un gioco incredibilmente fluido e reattivo Esperienza.

AMD contribuirà anche con i sistemi di gioco a una nuova struttura di formazione esports Mercedes-AMG Petronas, che dovrebbe essere lanciata più avanti nel 2021, a Brackley, nel Regno Unito. Questa struttura di formazione eSport di livello mondiale fornirà attrezzature di gioco all'avanguardia basate su AMD per aiutare gli atleti di eSport a elevare il loro gioco a nuovi livelli e supportare la prossima generazione di piloti di eSport emergenti.

Questa nuova partnership espande la collaborazione esistente tra AMD e il Mercedes-AMG Petronas Formula One Team per ottenere prestazioni estreme, dopo il lancio di successo delle piattaforme di gioco eSport basate su AMD per i piloti Mercedes su cui esercitarsi e competere. Questo si basa su una partnership pluriennale per accelerare il team di Formula Uno Mercedes-AMG Petronas, sia dentro che fuori dalla pista.

"AMD si impegna a spingere i confini della tecnologia per fornire le migliori esperienze di gioco possibili", ha affermato John Taylor, chief marketing officer di AMD. "Il team Mercedes-AMG Petronas Esports condivide la nostra passione per le prestazioni di gioco estreme e siamo lieti di fornire ai loro conducenti professionisti le ultime tecnologie AMD Radeon e Ryzen ad alte prestazioni che offrono framerate elevati, bassa latenza e le esperienze di gioco più fluide quando è conta di più. "

"Nel mondo degli eSport competitivi, i millisecondi possono definire se vinci o meno, come in pista", ha dichiarato James Vowles, Motorsport Strategy Director, Mercedes-AMG Petronas Formula One Team. "È fondamentale disporre della migliore piattaforma di gioco che offra i framerate più elevati, alla latenza più bassa, senza compromettere l'affidabilità. Le ultime piattaforme di gioco basate su AMD costituiranno le basi per lottare per la vittoria nel mondo virtuale, assicurando che ogni i dettagli del mondo virtuale vengono restituiti ai nostri autisti il ​​più rapidamente possibile e senza compromessi ".

"Sono entusiasta delle prestazioni del sistema AMD", ha dichiarato Jarno Opmeer, pilota di Mercedes-AMG Petronas Esports. "Il framerate aumentato è fantastico e posso sentire la latenza ridotta: il feedback del volante e dei pedali è molto più veloce. Non vedo l'ora di spingere me stesso e le mie prestazioni di gioco ancora oltre con l'aiuto di AMD in questa stagione".

Il team Mercedes-AMG Petronas Esports implementerà i propri racing rig alimentati da AMD questa primavera e li utilizzerà nelle competizioni virtuali in questa stagione. Visita il sito web del team per ulteriori informazioni.