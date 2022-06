AMD FidelityFX Super Resolution 2.0 è ora disponibile in God of War e Farming Simulator 22, in arrivo per altri 5 giochi, tra cui The Callisto Protocol

Dettagli Scritto da PR Categoria: Flash News Pubblicato: 13 Giugno 2022

In seguito al lancio di AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) 2.0, AMD annuncia che God of War e Farming Simulator 22 integrano il supporto alla tecnologia AMD di temporal upscaling di livello superiore, andando ad aggiungersi a DEATHLOOP e al catalogo sempre in crescita di giochi FSR 2.0. Grazie alla potenza di FSR 2.0, i gamer possono avvalersi di una qualità d'immagine migliore rispetto a quella nativa a 1080p, 1440p e 4K, sbloccando al contempo nuovi livelli di performance, tra cui: Fino a 1,5 FPS con impostazioni grafiche 4K Ultra con FSR 2.0 in modalità "Performance" con la Radeon RX 6950 XT in God of War per scoprire ogni dettaglio di Midgard con performance e nitidezza eccezionali.

Incredibili performance 4K per un numero maggiore di utenti, con FSR 2.0 che aumenta i framerate fino a 1,4 volte rispetto al 4K nativo con impostazioni grafiche "Very High" con la Radeon RX 6750 XT in Farming Simulator 22, che permette di superare i 60 FPS a 4K in entrambi i titoli più richiesti. Oltre a God of War e Farming Simulator 22, l'elenco dei titoli con supporto FSR 2.0 continua a crescere: Abyss World, Hitman 3, Rescue Party: Live!, Super People, e The Callisto Protocol si aggiungono ad altri 11 titoli con supporto in arrivo, portando a 19 il numero totale di giochi FSR 2.0 disponibili a breve. Inoltre, FSR 1.0 continua a incrementare la sua libreria di titoli coinvolgenti, con l'introduzione del supporto in Arma Reforger, Assassin's Creed Valhalla, Dolmen, Hitman 3, Raji: An Ancient Epic Enhanced Edition, Sniper Elite 5, and V Rising.