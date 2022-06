AMD illustra la strategia per promuovere la crescita in un mercato da 300 miliardi di dollari per soluzioni High-Performance e Adaptive Computing

In occasione del Financial Analyst Day tenutosi ieri, AMD ha illustrato la sua strategia per la prossima fase di crescita in un mercato da 300 miliardi di dollari per i suoi prodotti leader nell'high performance ed adaptive computing che includono i mercati dei data center, embedded, client e gaming. Nel corso dell'evento, AMD ha presentato: Nuove roadmap hardware e software per il segmento compute ("Zen", Infinity Architecture), la grafica (RDNA, CDNA) ed una nuova architettura adaptive (XDNA), oltre alla roadmap Unified AI Software multigenerazionale che consentirà agli sviluppatori di AI di programmare attraverso l'intero portafoglio di prodotti CPU, GPU e Adaptive SoC.

Ampliamento del portafoglio prodotti che si rivolge a nuovi mercati, tra cui:

La prima APU per data center al mondo - gli acceleratori AMD Instinct MI300, che utilizzeranno un innovativo design 3D chiplet che combina GPU AMD CDNA 3, CPU "Zen 4", memoria cache e chiplet HBM; L'ampliamento della famiglia AMD EPYC, che include il primo processore AMD EPYC ottimizzato per le implementazioni di comunicazioni e intelligent edge ("Siena") e una versione ottimizzata di processori EPYC di quarta generazione con tecnologia AMD 3D V-Cache™ ("Genoa-X"), oltre a nuovi dettagli sulle performance dei processori AMD EPYC di quarta generazione, il cui lancio è previsto per il quarto trimestre del 2022, in qualità di processore per server generici più performante attualmente disponibile; I primi processori a integrare l'IP adattivo AMD XDNA, i processori per notebook "Phoenix Point" basati sull'architettura "Zen 4", previsti per il 2023; Specifiche su come AMD amplierà la sua offerta nel segmento semi-custom.

Strategia per guidare il mercato del pervasive AI con una serie impareggiabile di funzionalità hardware e software combinate grazie all'acquisizione di Xilinx.

Aggiornamento del modello finanziario a lungo termine e dei segmenti di reporting per allinearli ai suoi mercati strategici.

"together we advance_" - una nuova brand platform che illustra l'evoluzione della storia dell'innovazione di AMD e dei suoi prodotti leader di mercato.