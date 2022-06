AMD invita i creator a progettare un futuro ispirato alla salvaguardia dell'ambiente

AMD ha il piacere di annunciare un nuovo contest rivolto agli artisti di computer grafica. AMD Design Award 2022 premia le iniziative ecologiche di oggi e sostiene il desiderio dei content creator di costruire una società del futuro rispettosa dell'ambiente.

AMD realizza prodotti leader di mercato per designer, artisti digitali, architetti e ingegneri, come in particolare le workstation dotate di CPU Threadripper Pro, Ryzen Pro e Ryzen 5000 e di schede grafiche Radeon Pro. Oggi, AMD sfida i creator a progettare i futuri 8 anni del nostro pianeta secondo gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delineati dalle Nazioni Unite e a condividere un progetto sostenibile.

Attraverso questo concorso la missione di AMD è quella di accelerare lo sviluppo della comunità artistica fornendo ai creator esperienze di computing di nuova generazione che li incoraggino a esprimersi liberamente e a produrre contenuti innovativi e di elevata qualità. AMD Design Award 2022 offre numerose opportunità per acquisire nuove competenze, esprimere se stessi, fare la differenza nel mondo e vincere fantastici premi.

Sono quattro le categorie che permettono di stimolare l'immaginazione dei partecipanti: Eco-cities, Life on land, Life below water e Metaverse. Le condizioni del concorso sono semplici: è necessario presentare un'opera digitale originale creata utilizzando qualsiasi software per la grafica 2D e 3D e alcuni progetti work-in-progress.

Il progetto dovrà evidenziare le migliori capacità artistiche e tecniche dell'artista, raccontare una storia avvincente e produrre una forte risposta emotiva. Le opere saranno giudicate in base a composizione, colore, idea, trama, tecnica e attenzione ai dettagli.

I vincitori di ogni categoria saranno selezionati da una prestigiosa giuria composta da attivisti in ambito sociale e ambientale di spicco come Arto Sivonen, Founder and Creative Director at Måndag and a member of the board of advisors at Helsinki Design Week, Masha Vorontsova, Regional Director of International Fund for Animal Welfare, e Marta Waydel, Co-Founder of iKLEID, esperta di sostenibilità, fashion innovation e Metaverse.

I premi per ogni categoria includono:

Lenovo ThinkStation P620 alimentato da AMD Ryzen Threadripper PRO.

Lenovo ThinkPad P14s Gen 2 con AMD Ryzen PRO.

Processore AMD Ryzen 9 5950X + grafica AMD Radeon Pro W5700.

I partecipanti possono iscriversi e presentare il proprio progetto dal 15 giugno 2022 al 15 settembre 2022. La selezione avrà luogo tra il 15 giugno e il 30 settembre 2022. I vincitori saranno annunciati il 1° ottobre e le loro realizzazioni saranno pubblicate su AMDAWARD.COM.

Per partecipare al concorso, è possibile visitare il sito ufficiale AMDAWARD.COM e seguire la pagina ufficiale su Instagram #amdaward2022. Progettiamo insieme un futuro ecologico!