AMD, l’ultimo rapporto pubblicato da Mercury Research ne conferma la crescita e la solidità

L’ultimo rapporto pubblicato da Mercury Research sulle quote di mercato dei processori x86 per il secondo trimestre del 2020, dimostra la solidità dell’offerta AMD con una continua crescita delle quote di mercato trimestre su trimestre, anno su un anno, in tutti i segmenti chiave.

Ecco alcune informazioni sulle quote di mercato dei diversi settori:

La quota di mercato complessiva delle CPU x86 di AMD è stata del 18,3%, con un aumento di 3,5 punti percentuali trimestre su trimestre (QoQ) e di 1,2 punti percentuali anno su anno (YoY) Si tratta del dato più elevato dal 4° trimestre 2013



La quota di mercato dei processori desktop x86 di AMD, escluso l'IoT, è stata del 19,2%, con un aumento di 0,6 punti percentuali QoQ, e di 2,1 punti percentuali YoY

La quota di mercato dei processori desktop AMD è in crescita da 10 trimestri consecutivi

Si tratta del dato più elevato dal 1° trimestre 2014

La quota dei processori x86 per il segmento notebook, escluso l'IoT, è stata del 19,9%, con un aumento di 2,9 punti percentuali QoQ, e 5,8 punti percentuali YoY

La quota di mercato di AMD nel settore notebook è in cresciuta da 12 trimestri consecutivi

È stato raggiunto un nuovo record per la quota dei processori x86 di AMD riservati al segmento notebook. Il precedente massimo della società è stato del 19,4%, raggiunto nel quarto trimestre 2006

La quota relativa al settore client, escluso l'IoT, è stata del 19,7%, con un aumento di 2,2 punti percentuali QoQ, e 4,7 punti percentuali YoY

Dato più elevato dal 1° trimestre 2012

Secondo Mercury, AMD ha registrato una crescita QoQ anche nel mercato dei server x86. AMD utilizza un TAM specifico per server di circa 20 milioni di CPU, basato su dati IDC. Aggiorneremo la quota dei server x86 non appena i dati IDC relativi al Q2 2020 saranno disponibili.