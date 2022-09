AMD lancia FidelityFX Super Resolution 2.1 e annuncia un ulteriore supporto per i videogiochi per FSR 2

uest'oggi AMD ha annunciato FidelityFX Super Resolution (FSR) 2.1, la prossima iterazione della riconosciuta tecnologia di upscaling temporale di AMD. FSR 2.1 include aggiornamenti all'algoritmo che incrementano la qualità dell'immagine nei videogiochi, riducendo al contempo artefatti quali ghosting e shimmering.

Ora disponibile come download gratuito per gli sviluppatori di videogiochi su GPUOpen.com, il supporto FSR 2.1 è stato aggiunto nell'ultimo aggiornamento di Farming Simulator 22 e sarà incluso in un prossimo aggiornamento di Hitman 3. Inoltre, il plugin FSR 2 di AMD per Unreal Engine 4.26/4.27 e Unreal Engine 5 è stato aggiornato per supportare FSR 2.1 insieme ad alcuni ulteriori miglioramenti.

FidelityFX Super Resolution è la tecnologia di upscaling temporale all'avanguardia di AMD, progettata per aumentare il framerate nei videogiochi supportati, offrendo al contempo una qualità d'immagine eccezionale. Come FSR 1 e FSR 2, FSR 2.1 è completamente open source e funzionerà su un'ampia gamma di hardware, inclusi i prodotti dei competitor.

Quest'oggi AMD ha annunciato anche altri 11 videogiochi che hanno aggiunto o che aggiungeranno il supporto per FSR 2, portando il numero totale di titoli supportati a 45 in soli quattro mesi dal lancio della tecnologia. I nuovi titoli includono Deep Rock Galactic, Destroy All Humans! 2 - Reprobed, Ghostwire: Tokyo, Scorn e altri ancora.

E' possibile consultare l'elenco completo dei titoli supportati per tutte le versioni di FSR a questa pagina.