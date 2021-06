AMD lancia FidelityFX Super Resolution con supporto per studio e game

Quest'oggi, AMD ha presentato FidelityFX Super Resolution (FSR), la nuova ed innovativa tecnologia open-source progettata per aumentare il frame rate e offrire un'esperienza di gioco di elevata qualità e ad alta risoluzione. Sono oltre 40 gli sviluppatori di videogiochi che prevedono di supportare e integrare FSR nei migliori titoli e motori di gioco.

Da oggi, FSR è disponibile in sette entusiasmanti titoli (Altri giochi sono previsti entro la fine del 2021):

Anno 1800

Evil Genius 2

Godfall

Kingshunt

22 Racing Series

Terminator: Resistance

The Riftbreaker.

La tecnologia FSR è supportata su più di 100 GPU e processori AMD, così come su soluzioni grafiche concorrenti, a beneficio di tutti i gamer. Fornendo prestazioni fino a 2,4 volte superiori con giochi a 4K selezionati rispetto alla risoluzione nativa, FSR è stato progettato per una facile integrazione in titoli nuovi ed esistenti su una vasta gamma di piattaforme.

FSR sarà disponibile per gli sviluppatori di videogiochi a partire da metà luglio 2021 come download gratuito per la community AMD GPUOpen. Maggiori dettagli su FSR, incluse le immagini e un elenco completo degli sviluppatori e dei titoli supportati, sono disponibili qui. È possibile scaricare l'ultima versione di Radeon Software a questa pagina con il supporto FSR per alcuni titoli selezionati.